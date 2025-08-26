Prevozniki opozarjajo na neprevoznost na avtocesti A1 in pozivajo k takojšnjemu ukrepanju

Piše: M. Č.

Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije opozarjata, da je zaradi obnovitvenih del na vipavski hitri cesti in neustrezne prometne ureditve avtocesta A1, ki je osrednja prometna žila države, postala praktično neprevozna. Pristojne pozivata k takojšnjemu ukrepanju in danes sklicujeta nujni sestanek na Razdrtem.

Posledice neprevoznosti na AC A1 so že danes katastrofalne:

Podjetja beležijo ogromno gospodarsko škodo, prebivalci izgubljajo ure v neprekinjenih zastojih, prometna varnost se nevarno poslabšuje.

Od predsednika vlade Republike Slovenije, vodstva DARS, ministrice za promet in ministra za notranje zadeve prevozniki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Vsak dan čakanja pomeni dodatne izgube, večjo nevarnost v cestnem prometu in še več nezadovoljstva med udeleženci v prometu.

Prevozniki so zato danes, 26. 8., ob 15. uri na gramoznem parkirišču ob AC na Razdrtem (smer Koper) sklicali nujni sestanek s pristojnimi, na katerem želijo priti do konkretnih rešitev še danes.