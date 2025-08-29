(PREJELI SMO) Zbiranje podpisov proti zastrupitvi bolnikov in shod za zaščito kulturne dediščine

Piše: Aleš Primc

Od ponedeljka, 1. septembra na upravni enoti ali preko računalnika oddajte podpis za referendum Proti zastrupitvi bolnikov, 4. septembra, ob 8.30, shod za zaščito kulturne in verske dediščine pred Ministrstvom za naravne vire in prostor

Od ponedeljka,1. septembra naprej, bomo lahko na upravnih enotah ponosno in pokončno oddali naš glas za spoštovanje ljudi in proti zastrupitvi bolnikov. Referendum je še zadnja možnost, da preprečimo ta krivičen in nevaren zakon, ki bi uvedel zastrupljanje bolnikov. Vsi smo prej ali slej bolniki. Bolniki potrebujejo zdravljenje, pomoč, lajšanje bolečin, bližino in sočutje, ne pa zastrupitve in siljenja v zastrupitev.

Proti zastrupitvi bolnikov so organizacije zdravnikov in zdravstvenih delavcev. Golobova vlada zdravstvene delavce sili, da bi morali sodelovati pri zastrupljanju bolnikov, kar v temelju ruši zdravniško hipokratovo prisego, da zdravnik nikoli ne bo dal bolniku strupa.

Za spoštovanje življenja in proti zastrupljanju bolnikov so se javno opredelili slovenski škofje in vse največje verske skupnosti v Sloveniji: Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Pravoslavna cerkev in Islamska skupnost. Slovenski škofje, so v svoji izjavi med drugim zapisali: »Prepričani smo, da Slovenci in Slovenke ne potrebujemo »pomoči pri samomoru«, temveč pomoč, da bi zmogli vedno prepoznati dostojanstvo življenja. Podprimo referendum, ki zavrača ta predlog o pomoči pri samomoru!«

Sporni zakon, ki ga je sprejela Golobova večina v Državnem zboru, bi uvedel zastrupljanje bolnih in ostarelih v njihovih hišah, stanovanjih, v bolnicah ter v domovih za starejše. Se pravi tam, kjer bi se morali počutiti najbolj varne. Ta sporni zakon bo povzročil t. i. zastrupitveni mobing oz. siljenje bolnikov in starejših v zastrupitev.

Pri tem zakonu gre za zastrupitev bolnikov in za denar. Ob težkih razmerah v zdravstvu in sistematičnem uničevanju zdravstva s strani Golobove vlade so se v vladnih strankah odločili za srhljivo zdravstveno in pokojninsko reformo. Skrajšanje čakalnih vrst hočejo doseči z zastrupitvijo bolnikov in jih tako odstraniti iz čakalnih vrst. Njihova logika je zelo enostavna. Bolnik, ki bo zastrupljen, oz. po njihovo, ki bo dobil to novo zdravstveno storitev, se ne bo nikoli več postavil v nobeno vrsto pri zdravniku, poleg tega pa mu ne bo treba plačati nobene pokojnine več. Za vlado torej zastrupitev bolnika pomeni zmanjšanje stroškov tako pri zdravstveni kot pokojninski blagajni. Naj ta zakon opisujejo s še tako lepimi besedami za to v resnici gre. Za denar, ki ga hočejo namesto za bolnike in upokojence, zapraviti za druge stvari. Enako kot je bilo v času nacizma, ko so prvič uvedli evtanazijo in na ta način zastrupili tudi več kot 600 Slovenk in Slovencev. Tudi nacisti so zastrupljanje bolnikov odevali v najlepše besede milosti in sočutja. Referendum o tem zakonu je test naše človečnosti in tudi zavrnitev radikalnih ideologij kot je bil nacizem.

S podpisom referendumske pobude branimo 17. člen ustave, ki določa, da je človeško življenje nedotakljivo. Golobova večina hoče to, kar je sedaj po ustavi in kazenskem zakoniku zločin, za katerega je zagrožena kazen do 5 let zapora, uzakoniti kot novo zdravstveno storitev.

Vsi smo ali pa bomo zelo kmalu bolniki, zato sedaj pojdimo, čimprej oddati podpis za to, da bomo k zdravniku še naprej hodili na zdravljenje in ne na zastrupitev, ki bi bila najcenejša zdravstvena storitev.

Nekaj navodil. Tokrat bo zbiranje podpisov prvič potekalo po novem. Največja sprememba, glede na dosedanje oddajanje podpisov na upravnih enotah je, da ne bomo več podpisovali obrazcev na listih papirja. Se pravi. Z osebno izkaznico bomo šli na upravno enoto. Na ustreznem okencu boste povedali, da hočete oddati podpis za referendum Proti zastrupitvi bolnikov. Uslužbenki boste dali osebno izkaznico in ona vas bo vnesla v računalnik, potem pa boste podpisali na ekranček, tako kot na pošti, ko dvignete priporočeno pošto. Ob koncu postopka morate reči uslužbenki oz. uslužbencu, da prosite za potrdilo, da ste oddali podpis. Če ne boste prosili za potrdilo, ga ne boste dobili in ne boste mogli vedeti, da je vaš podpis res oddan.

Možna bo tudi elektronska oddaja podpisa. Vsi, ki imate digitalno potrdilo, boste podpis za referendum Proti zastrupitvi bolnikov lahko oddali tudi preko računalnika. Povezavo in navodila, kje in kako elektronsko podpisati pošljemo takoj, ko bo elektronsko podpisovanje preverjeno delovalo.

Podpišite tudi pobudo za zakon za pravične pokojnine

Sočasno s podpisovanjem pobude za referendum Proti zastrupitvi bolnikov bo na upravnih enotah potekalo tudi zbiranje podpisov za zakon, da se odpravi krivica moških, ki so se upokojevali od leta 2013 do 2022 (predlagatelj Pavel Rupar oz. njegovo upokojensko združenje). V tem obdobju je bil za moške določen bistveno nižji odmerni odstotek za določitev pokojnine, kot za ženske in sicer za moške leta 2013 57,25% za ženske pa istega leta 61,43%. Odmerni odstotek se je izenačil šele leta 2023. Zakonski predlog bi moškim od leta 2013 za nazaj določil enak odmerni odstotek kot za gospe v obdobju do vključno leta 2022. Podpis še te zakonske pobude, ko boste že na Upravni enoti, vam bo vzel zelo malo časa. Se pravi, ko boste oddali podpis za referendum Proti zastrupitvi bolnikov vabljeni, da oddate tudi podpis za zakon za Pravično odmero pokojnin od 2013 do 2022.

Shod proti Jankovićevi gradnji nevarne garažne hiše pod Ljubljansko tržnico, 4.9., pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, Dunajska 48

V četrtek, 4.9., bo potekala druga ustna obravnava o gradbenem dovoljenju za nevarno in nezakonito garažno hišo pod ljubljansko tržnico, ki bi uničila velik del stare Ljubljane s Plečnikovimi tržnicami, stolnico in drugimi pomembnimi objekti. Ker so pritiski Zorana Jankovića na uradnike ministrstva, ki odločajo o gradbenem dovoljenju izjemno hudi je pomembno, da se organiziramo in množično pokažemo, da ne moremo in ne bomo dovolili uničenja naše dragocene kulturne in verske dediščine, biserov naše kulture in identitete. Zato vse vabim, da se v četrtek 4. septembra ob 8.30 množično zberemo na shodu za zaščito kulturne in verske dediščine pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, Dunajska 48, za Bežigradom (nasproti bivše Astre, pri Petrolovi stolpnici). Pridite, res je pomembno, da uradnike z našo navzočnostjo spodbudimo, da delajo zakonito in ne podležejo Jankovićevim pritiskom! Naša zahteva je samo ena. Delajte zakonito. Če bodo delali zakonito, v skladu z zakoni, gradbenega dovoljenja, za tako nevaren projekt nikoli ne morejo in ne smejo izdati. Se pravi, se vidimo v četrtek 4. septembra ob 8.30 pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, Dunajska 48, pri Petrolovi stavbi za Bežigradom. Pokažimo, da ne bomo dovolimo uničenja naše kulturne in verske dediščine, ki so nam jo ustvarili in zapustili naši predniki.