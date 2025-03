(PREJELI SMO) Začetek preventivne akcije 40 dni brez alkohola

Piše: Slovenska karitas

Že 20 let akcija 40 dni brez alkohola spodbuja, da se v postnem času odpovemo alkoholu v znamenje solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi posledic alkohola. Letošnje geslo »TI IN JAZ – 40 DNI BREZ ALKOHOLA« poudarja moč medčloveških vezi in sodelovanja. Odnosi nas povezujejo ter so podpora in varovalni dejavnik. Pobuda vabi k odgovornemu odnosu do alkohola doma, na cesti, pri delu in v družbi in je opozorilo, da prekomerno uživanje alkohola v Sloveniji povzroča veliko stisk zaradi skrhanih odnosov, nasilja, prometnih nesreč in bolezni.



“TI IN JAZ – 40 DNI BREZ ALKOHOLA”, se pridružiš tudi ti? Sodelovanje prinaša številne koristi, kot so boljši spanec, bolj sklado delovanje telesnih funkcij, zdrava koža, izboljšana presnova, večja telesna zmogljivost, boljši imunski sistem, izboljšanje spomina, spolnega življenja in druge. Predvsem pa prinaša bolj pristne odnose z bližnjimi, učinkovitejše soočanje z vsakodnevnimi izzivi in več energije za zdrave aktivnosti, kot so gibanje na prostem in druženje s prijatelji.

“Spoznal sem, da si za svoja dejanja in odločitve odgovoren samo sam. Veliko lažje izražam in nadzorujem svoja čustva, naučil sem se postavljati meje – sebi in drugim. Moji odnosi z bližnjimi so se izboljšali, saj sem postal bolj prisoten in razumevajoč. Zdaj optimistično zrem v prihodnost, kar je zame novo, saj sem bil prej vedno pesimist. Vem, da me čaka še veliko dela, a življenje brez alkohola je vredno truda,” pove o svoji izkušnji odpovedi alkoholu uporabnik iz programa Vrtnica, Zavoda Karitas Samarijan.

Akcijo 40 dni brez alkohola soorganizirajo Slovenska karitas, Javna agencija RS za varnost prometa, Med.Over.Net in NIJZ ter podporniki akcije: Ministrstvo za zdravje, Zavod Varna pot, Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani (projekt Sporočilo v steklenici), Društvo Žarek upanja, Zavod Vse bo v redu, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov, Društvo abstinent, Društvo UP, Društvo Nacoa in Združenje FORTOX.

David Urankar, TV voditelj in model, ki se je skupaj z ženo Ajdo Rotar Urankar, podjetnico in oblikovalko kot ambasador pridružil akciji vabi: »Kot družaba moramo slediti nečemu, da bomo v starosti bolj vitalni. Sledimo osebam, ki na vsaki fotografiji nimajo v roki kozarca z alkoholom, hamburgerja. Najdimo nekoga, ki bo tudi nam pomagal. S tem bomo poskrbeli sami zase. Če se odpovem alkoholu, bom bolje spal, imel bolj aktivno življenje, naredil boljši trening in upam, da bom posledično dlje živel. Če se kdo obotavlja zakaj bi ali zakaj nebi – Zakaj pa ne? Ne upaš? Ampak daj, pridruži se. Ti in jaz, jaz in ti.«

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas je ob začetku akcije povedal: »Naša življenja so prepletena z dobrim in slabim. Skoraj vsako naše ravnanje ima posledice pri bližnjih ljudeh, s katerimi živimo, delamo in se družimo. Lahko pa naše ravnanje vpliva tudi na neznance in celo na širšo družbo. Ko govorimo o alkoholu, o prekomernem uživanju alkohola ali celo o zasvojenosti, vemo, da negativne posledice grobo posegajo v okolico. Mnogi v Sloveniji trpijo zaradi smrti in poškodb v prometu, slabih odnosov v družini, nasilja ter zaradi številnih bolezni, ki so posledica prekomernega pitja alkohola. Trpljenje, ki ga povzroča alkohol, zajema širok krog ljudi: bližnje, sodelavce, nedolžne ljudi na cesti, otroke… Alkohol tako ali drugače negativno vpliva na 10 % ali 200.000 Slovencev. Zato letošnja akcija nosi naslov TI in JAZ. Moja žena in jaz, moji otroci in jaz, moji sodelavci in jaz, soudeleženci v prometu in jaz… Kot vsako leto v zadnjih 20 letih tudi letos Slovenska karitas in soorganizatorji spodbujajo širšo javnost k udeležbi v 40-dnevnem postu in k zmernosti preko celega leta. Vsa leta pa je naš skupni poudarek izraz solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. To je poziv k odgovornemu ravnanju pri pitju alkohola, skrbi drug za drugega in boljšim izbiram, ki bogatijo in ne uničujejo naših in drugih življenj.«

Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje je poudarila: „Na Ministrstvu za zdravje si prizadevamo za celovit in strateški pristop k problematiki alkohola, in sicer s poudarkom od preventive in osveščanja, zgodnjega prepoznavanja težav, do ustrezne obravnave in zdravljenja odvisnosti. V zadnjem letu smo naredili ogromen napredek pri oblikovanju alkoholne politike v Sloveniji. Pripravili smo državni Program omejevanja porabe alkohola in zmanjševanja škodljivih posledic rabe alkohola za leti 2025-2026. Sprejeti ukrepi morajo temeljiti na znanstvenih dokazih in biti usmerjeni v zaščito zdravja celotne populacije, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in mladostniki. Letos tako nadaljujemo z aktivnostmi in prizadevanji, da skupaj zmanjšamo škodljive posledice alkohola na javno zdravje vseh nas. Številne raziskave namreč kažejo, da varna količina pitja alkohola z vidika tveganja za zdravje ljudi ne obstaja. Vsak požirek pušča sledi ne le v posamezniku in njegovih najbližjih, temveč tudi v celotni družbi.“

Alkohol je eden od glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč. »Alkoholizirani vozniki so lani povzročili več kot 1500 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 17 udeležencev, kar je 4 manj kot v leto prej,« je povedala namestnica direktorice Javne agencije RS za varnost prometa mag. Saša Jevšnik Kafol. Opozorila je na veliko toleranco do alkohola v naši družbi, kar se odraža tudi v prometu. Zato si bodo letos skupaj z Zavodom Varna pot in drugimi deležniki prizadevali za spremembo terminologije, da bi namesto “prometna nesreča” uporabljali izraz “trk” ali “trčenje”, ko gre za posledice zavestnega neodgovornega ravnanja, kot je vožnja pod vplivom alkohola. »Takšna sprememba bi prispevala k večjemu razumevanju odgovornosti in k bolj učinkovitim preventivnim ukrepom“, je prepričana. Izpostavila je tudi problematiko mladih alkoholiziranih povzročiteljev nesreč. “Zelo nas žalosti, da so lani mladostniki v starosti do 17 let pod vplivom alkohola povzročili 11 prometnih nesreč, v katerih je eden tudi umrl,” je dejala.

Sodelavka NIJZ, psihologinja Karmen Henigsman: ”Na NIJZ želimo osvetliti možnosti podpore za posameznike, ki želijo opustiti ali zmanjšati pitje alkohola še preden so prisotne resnejše težave. Za ta namen so po Sloveniji na voljo svetovanja, ki so brezplačno dostopna v centrih za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojnih centrih. Za vsakega, ki bi želel pobližje pogledati kako je s svojim pitjem in se dodatno informirati, je na voljo tudi spletna stran www.SOPA.si. Slednja ponuja tudi anonimni pogovor s spletnim svetovalcem, s katerim lahko raziskujete možnosti opuščanja tveganega ali škodljivega pitja alkohola.”

Andreja Verovšek, moderatorka na forumu Zasvojenost in pomoč na Med.Over.Net: »Paradoks je, da alkohol uničuje odnose, po drugi strani pa so odnosi tudi vzrok, zakaj nekdo pije in zakaj drugi ostaja v odnosu z njim. Če luščimo plasti vzrokov pridemo do rane, ki je nastala v otroštvu in odnosu s strani staršev. Rana se celi s pristnimi in toplimi odnosi, ki jih lahko začnemo razvijati v odraslosti, če se le podamo na pot lastnega spoznavanja in odkrivanja. Ti in jaz imata neizmerno moč.«

Akcija bo obeležena z različnimi dogodki, podpornimi materiali in brezplačnimi oglasi, za kar gre zahvala medijem. K razmišljanju o uresničevanju življenjskega sloga brez alkohola in k sodelovanju na literarnem natečaju, ki traja do 23. 4. 2025, so povabili učence 3. triade osnovnih šol in dijake. V soboto, 8. 3. 2025 bo ob 10.00 na Brezjah sv. maša za zdravljene alkoholike, njihove svojce in udeležence preventivne akcije. Na dogodku bodo tudi pričevali terapevti in zdravljeni alkoholiki. Podobno srečanje bo poteklo v nedeljo, 30. 3. 2025, na Sveti gori.

Povabi svoje bližnje in skupaj spodbujajmo drug drugega k zdravemu in veselja polnemu obdobju brez alkohola!