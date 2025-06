(PREJELI SMO) Za zaščito otrok in izobraževalnega sistema – podpišite peticijo

Piše: Slovenska demokratska mladina

V Slovenski demokratski mladini izražamo globoko zaskrbljenost nad smerjo, v katero se razvija slovenski izobraževalni sistem, zlasti z vidika vsebin, ki se pojavljajo v osnovnih in srednjih šolah ter celo v vrtcih. Opažamo porast vsebin, ki temeljijo na tako imenovani LGBT ideologiji, kar po našem mnenju presega meje razumevanja, strpnosti in sobivanja.

Zavzemamo se za spoštovanje vseh ljudi – ne glede na spol, raso ali spolno usmerjenost. A menimo, da je meja med spoštovanjem pravic in vsiljevanjem ideologije v izobraževalni prostor že zdavnaj prestopljena.

Šole bi morale ostati nevtralno okolje, namenjeno znanju, razvoju kritičnega mišljenja in spodbujanju vedoželjnosti – ne pa prostor za promocijo ideoloških konceptov, ki so mnogim staršem in strokovnjakom sporni.

V zadnjem času se vse pogosteje pojavljajo izobraževalni programi in delavnice, kjer se otrokom predstavlja ideja, da je spol fluiden, da si ga lahko sami izberejo oziroma ga občutijo po lastnem občutku. Številne šole za izvajanje takšnih programov sodelujejo z nevladnimi organizacijami, kot je društvo Legebitra, ki ga je ustanovil aktualni minister za solidarno prihodnost, Simon Maljevac. Omenjeno društvo izdaja tudi priročnike, ki po našem mnenju vsebujejo sporna in škodljiva sporočila za mlade.

Menimo, da morajo biti izobraževalne ustanove posvečene svojemu osnovnemu poslanstvu – podajanju znanja in razvoju otrokove osebnosti na zdrav, uravnotežen in nevtralen način. Nasprotujemo vsaki obliki indoktrinacije ali pranja možganov, še posebej, ko gre za tako občutljivo področje, kot je spolna identiteta otrok in mladostnikov.

Zato Slovenska demokratska mladina predlaga sprejetje zakona, ki bi prepovedal vključevanje vsebin, povezanih z LGBT ideologijo v osnovnih šolah in vrtcih.

Pozivamo vse državljane in državljanke, ki delijo naše vrednote in skrb za zaščito otrok, da se nam pridružijo v prizadevanjih za boljši, varnejši in vrednotno uravnotežen šolski sistem. Sodelujte in podpišite peticijo!

Peticijo lahko podpišete na povezavi: Peticija

Slovenska demokratska mladina