(PREJELI SMO) Vseevropsko zborovanje za odstranitev spomenikov zločincev v Velenju

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

Dne 24. maja 2025 ob 11. uri bo v Velenju na Titovem trgu shod vseh normalno mislečih državljanov Evrope za odstranitev spomenikov zločincev z javnih mest, kot je to tudi v Velenju.

Tu se bo zbrala množica ljudi in podala svoja mišljenja za to sramoto, ki je še vedno javno v Sloveniji. Tako se še isti dan odstranita kipa zločincev Kardelja in Tita ter se na mestu Kardelja postavi spominski kipec rudarja v spomin vsem rudarjem, ki so v tej dolini izgubili življenja zaradi enoumne politike rudarstva. Ta ploščad pa se preimenuje v RUDARSKO PLOŠČAD ali RUDARSKI TRG.

Prav tako se na Titovem trgu odstrani kip sramote in gre v zgodovino, na tem mestu pa se postavi mogočna plošča, na kateri bodo vsa imena in priimki oseb, ki so jih likvidirali politiki partijsko-komunističnega nasilja po vojni – več deset tisoč imen in priimkov iz celotne nekdanje Jugoslavije do današnjih dni, ki so še vedno prekrita in skrita pod zemljo tudi v tej dolini. Vsi navzoči pa se bomo z enominutnim molkom poklonili žrtvam totalitarističnemu enoumju in tako vsaj delno to mesto vrnili v normalno življenje v dobro vseh, ki smo tu. Trg pred občinsko upravo pa se bo še isti dan preimenoval v MESTNI TRG, ki bo enak za vse ljudi, ki tu živimo.

Javno pa občino Velenje pozivamo, da sama na lastne stroške odstrani ta kipa zločincev do 20. maja 2025, v nasprotnem primeru prevzame vso odgovornost za morebitni nered ali večjo škodo na teh mestih.

Vabljeni vsi ljudje, »ki dobro v srcu mislite«, v soboto, 24. maja 2025, na MESTNI TRG pred občino Velenje na zborovanje za normalno evropsko mesto.