(PREJELI SMO) Državljan Vili Kovačič: Pred referendumska razsvetlitev!

Piše: Vili Kovačič

Zadnjim dosežkom golobje demokracije na rob! Če ni tožnika ni sodnika!

Ravnanje predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ki je povsem jasno pozival ljudi k bojkotu referenduma o privilegiranih pokojninah, bi zahtevalo širok odmev pravne stroke, a se ne dogaja nič, prav nič.

Situacija je mnogo hujša kot je bila leta 2018 ko je ustavno sodišče referendum razveljavilo zaradi materialne neenakosti strank v postopku, zdaj pa je /bo prišlo, do direktnega vpliva na glasovalni izid, saj mora za uspeh pobudnik referenduma doseči zavrnitveni kvorum tudi iz vrst tistih ki ne gredo na referendum. Pozivanje na bojkot v sistemu zavrnitvenega kvoruma pa je neposreden vdor v volilni sistem, je grob vpliv na glasovalne odločitve, ker zmanjšuje število volivcev ZA in PROTI, pri čemer oba glasova nimata enake teže. To pa je izrazito proti demokratična in kot taka seveda tudi škodljiva ureditev.

Neškodljiv učinek oz. smisel bi bil v dosežen edinole v primeru potrditvenega – ne zavrnitvenega kvoruma, saj bi bil predlagatelj zakona neposredno zainteresiran za volilno udeležbo in bi namesto bojkota pozival k udeležbi. Odvračanje – to je bojkot, pa neposredno vpliva na nižjo volilno- referendumsko udeležbo – število volivcev zavrnitvenega kvoruma pa je postavljeno zelo visoko – 20 % CELOTNEGA volilnega telesa, torej vseh, tudi tistih, ki so ostali doma . Z bojkotom gre torej za neposredni poseg v volilni sistem, ki pogojuje referendumski izid, kar pa v demokraciji ni dopustno – in je odprt prostor za ZLORABO kvoruma, ki sicer ni dovoljena , najmanj pa je dovoljena kateremukoli Predsedniku vlade (P V). Vendar ,resnici na ljubo, se zloraba kar sama ponuja.

UREDITEV, ki je bila leta 2018 na U S soglasno SPREJETA, z rezultatom 9:0, namreč predvideva, da se P V sicer lahko udeleži referenduma, da pa mora ob tem, glede na funkcijo , ki jo opravlja v imenu vseh državljanov, nastopiti striktno nevtralno in le toliko, da odda svoj glas in ga obrazloži. Nežaljivo, korektno in objektivno pa mora predstaviti tudi nasprotno stran in njeno stališče.

Leta 2018 je bil referendum razveljavljen in smo ga ponovili in rezultat sicer ni dosegel kvoruma, je pa obrnil večino ! Spričo »sedanjega izjemnega predsednika vlade«, ki zavestno krši vse predpise in demokratične standarde in ustavne določbe, ter se celo arogantno ne-odziva na pozive za parlamentarno preiskavo, zdaj upravičeno pričakujemo, da bo interveniralo Ustavno sodišče, ne nazadnje tudi za zaščito svoje lastne integritete in ustavilo Goloba, ki misli in dela kot da je sončni kralj, ki si je državo prilastil , namesto da bi jo upravljal.

Mogoče pa je prav zato zdaj čas, da se zavrnitveni kvorum ukine ali pa iz zavrnitvenega kvoruma naredimo potrditveni kvorum. To bi pomenilo, da pozivi na bojkot ne bi več učinkovali.

Sedanje stanje v sodstvu sicer kaže na pravilo: da šele od hudega postaneš pameten. Izhod iz trenutnega stanja glede referenduma je tudi v tem kontekstu precej enostaven: to je , da se referendumski rezultat prizna brez zavrnitvenega kvoruma, saj poziv na bojkot prizadeva prav kvorum. V nasprotnem primeru pa bi bilo treba referendum ponoviti, kot leta 2018, kar pa verjetno danes ne bi bila smotrna rešitev.

Sicer pa pričakujem, da bosta Vrhovno in Ustavno sodišče o pritožbi na referendumski izid odločili nemudoma in s takojšnjim zadržanjem zakona in končno odločitev sprejeli po odprti demokratični razpravi – na javni seji US z daljinsko avdio vizuelno povezavo, ki je sicer danes povsem enostavno izvedljiva. Kajti kamena doba ni prenehala, ker bi zmanjkalo kamenja, pač pa z napredkom, ki je stare ovire tudi na sodiščih poslal v zgodovino!

Sicer pa upam , da je ta referendum prelomen in da je poziv k bojkotu pravzaprav bananin olupek samodržca Roberta Goloba, ki ne ve, da hodi po minskem polju ustavne ureditve!

Ampak ZAKAJ JE TAKO – da so vsi nezadovoljni, a obenem vsi neveselo gledajo stran? Mnogi akademski in ne akademski pravniki – Katedrala svobode in Zbor za republiko ter razni podkasterji in pronicljivi komentatorji. Pa tudi avtorji čudežnega izuma – zavrnitvenega kvoruma: prof. dr. Igor Kaučič in »ustavo graditelj« dr. Miro Cerar, ki je sicer izumil poseben člen za čisto pitno vodo, ki deluje tako, da je ljubljanska voda vedno bolj umazana in celo strupena.

Slovenska samozavest je očitno povsem izčrpana, upam le, da je samoohranitveni nagon nekoliko prisoten vsaj na Ustavnem sodišču.

Pozivam pa tudi normalne volivce, da pridejo na referendum in glasujejo proti. Žalostno pa je, da kar nekaj levih volivcev podpira brezglavo strahopetnega Goloba, ki se boji ljudstva in poziva na bojkot in se mu je očitno od višine zavrtelo v glavi.

Prenova levice pa je izgubljena zgodba: kajti prej bo Elon Musk pristal na Mar(k)su – rdečem planetu, kot bodo levičarji pristali na Zemlji – modrem planetu!

Naj bo dovolj, lep pozdrav vsem, ki še niso izgubili upanja. Treba je bilo čakati da pride pravi trenutek, ki je zdaj nastopil – vse civilno družbene skupine, ki niso financirane od vade pozivam, da podprejo, prizadevanje da odvržemo verige, ki so nam jih (smo si jih) sami nataknili leta 2013. Bil je čas hrepenenja, in prišel je čas razsvetljenja na poti, ki jo je začrtal že Prešeren Naj zdrobe njih roke, si spone, ki jih še teže!

Si tacuisses, philosophus mansisses – če bi molčal bi ostal filozof !

Ljubljana 4 maj.2025

Vili Kovačič državljan K.