(PREJELI SMO) Vabljeni na shod v Velenje!

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

Pozdravljeni vsi, ki dobro mislite!

Po rezultatu referenduma o množičnem poboju lastnega naroda smo veseli, da ni uspel in da smo tako pokazali, da je v naši lepi Sloveniji še vedno večina ljudi, ki dobro v srcu mislimo in tako rešujemo naš narod pred ideološko levo usmerjenimi totalitarnimi politiki, ki so trenutno na oblasti in na vsak način želijo uničiti lastni narod. Čestitke vsem dobrim ljudem, ki tu živimo.

Tako pa tudi v Velenju vidimo, da prihajajo lepši časi, saj se je po večmesečnih vseevropskih zborovanjih pred Občino Velenje na »mestnem trgu« že odstranil spomenik NOB. Prav tako pričakujemo, da se bosta iz tega mesta odstranila tudi spomenika zločincev – Tita in Kardelja. Tako bo lahko Velenje postalo normalno evropsko mesto, kot se spodobi.

Zato vabljeni vsi, ki dobro mislite, pridružite se še zadnjemu vseevropskemu zborovanju v letošnjem letu pred velenjsko občino, ki bo v soboto, 13. decembra 2025, ob 11. uri. S tem pokažimo, da tudi to mesto ima pravico, da postane normalno evropsko mesto dobrih ljudi.

Vabljeni vsi, da se vidimo in drug drugemu zaželimo vse najlepše v letu 2026.