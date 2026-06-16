(PREJELI SMO) Vabilo k maši za domovino

Piše: Krščanski forum SDS

Ob praznovanju dneva državnosti se s hvaležnostjo spominjamo zgodovinskih trenutkov, ko smo Slovenci uresničili svojo dolgoletno željo po lastni in samostojni državi. Slovenija ni nastala sama od sebe. Nastala je iz poguma, enotnosti, odgovornosti in ljubezni do domovine. Nastala je iz prepričanja, da lahko kot narod sami odločamo o svoji prihodnosti.

Domovina je veliko več kot ozemlje, institucije ali gospodarski kazalniki. Domovina je skupnost ljudi, ki jih povezujejo skupne vrednote, kultura, jezik, zgodovina in odgovornost za prihodnje rodove. Zato je prav, da se ob državnem prazniku ne ustavimo zgolj pri praznovanju doseženega, temveč se tudi ozremo naprej in razmislimo, kakšno Slovenijo želimo zapustiti svojim otrokom in vnukom.

Slovenski narod je skozi stoletja svojo identiteto gradil na krščanskih vrednotah. Te vrednote so oblikovale našo kulturo, naš pogled na človekovo dostojanstvo, pomen družine, solidarnost med ljudmi, spoštovanje do dela ter odgovornost do skupnega dobrega. Prav zato ima molitev za domovino ob državnem prazniku poseben pomen. Je izraz hvaležnosti za samostojnosti ter prošnja, da bi Slovenija tudi v prihodnje ostala država spoštovanja, pravičnosti, medsebojnega zaupanja in povezanosti.

Člani Krščanskega forumu SDS verjamemo, da narod svojo moč črpa iz svojih korenin. Kdor spoštuje svojo zgodovino, lažje gradi prihodnost. Zato želimo ob dnevu državnosti povezati ljudi dobre volje v skupni molitvi za Slovenijo, za njeno varnost, blaginjo in razvoj, za modrost tistih, ki nosijo odgovornost odločanja, ter za enotnost med državljani.

V času hitrih sprememb, negotovosti in številnih izzivov doma in po svetu je še posebej pomembno, da ne izgubimo zaupanja vase in v prihodnost. Slovenija ima znanje, sposobne ljudi, podjetnost in srčnost. Ima vse pogoje, da ostane uspešna, varna in spoštovana evropska država. Ob tem pa potrebujemo tudi notranjo trdnost, vrednote in zavest, da skupno dobro vedno presega posamezne interese.

Zato vas ob dnevu državnosti iskreno vabimo, da se v svoji regiji udeležite maše za domovino. Naj bo to priložnost za hvaležnost, za razmislek in za skupno prošnjo, da bi Slovenija tudi v prihodnje ostala domovina svobodnih, odgovornih in ponosnih ljudi.

Bog blagoslovi Slovenijo in vse njene ljudi.