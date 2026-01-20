(PREJELI SMO) Trideset let bojev in povezanosti – obeležitev jubileja Društva obolelih zaradi azbesta OZA

Piše: OZA

Včeraj, 19. januarja 2026, je v dvorani Kulturnega doma Deskle potekala slovesnost ob 30. obletnici delovanja Društva obolelih zaradi azbesta (OZA). Dogodek, poimenovan “Tragedija azbesta in žarek upanja”, je obudil spomine na začetke delovanja društva, ukinitve uporabe azbesta v Sloveniji istega leta 1996, hkrati pa izpostavil pomen podpore obolelim, preventivnih ukrepov in ozaveščanja tudi v prihodnje.

Ustanovitev društva OZA januarja 1996 je bila odziv na dolgoletne izzive z azbestom v Srednji Soški dolini in drugod po Sloveniji. Pobudniki so bili predvsem lokalni prebivalci in zaposleni v takratni tovarni, ki so skupaj s sindikatom vztrajali pri ustavitvi proizvodnje azbesta. To nujnost je prepoznalo tudi takratno vodstvo Salonita Anhovo, kar je omogočilo sprejetje Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno septembra 1996, ki je pomenil takrat prvi korak k zaščiti zdravja delavcev in prebivalcev.

Slavnostne podelitve priznanj so se udeležili številni posamezniki, institucije in podporniki, ki so skozi tri desetletja prispevali k uresničevanju poslanstva društva in pomoči obolelim. Med prejemniki so bili: Jože Funda – za vizionarsko odločitev o ustavitvi azbestne proizvodnje in podporo pri sprejemu zakonodaje; Zvonimir Kristančič – za sodelovanje pri sprejemu zakona in urejanju odškodninske zakonodaje; dr. Majda Mandelc Grom – za pripravo prve zakonodaje o poklicnih boleznih v samostojni Sloveniji; Alpacem Cement – za podporo društvu pri izvedbi projektov za obolele; Knoch, Kern & Co. KG – za urejanje okolja po azbestni proizvodnji in podporo društvu; mag. Petra Bechibani – za vodenje komisije in zastopanje Republike Slovenije pri Svetu EU; prof. dr. Alenka Franko – za dolgoletno vodenje komisije za poklicne bolezni in raziskave na področju azbesta; prof. dr. Vita Dolžan – za raziskave na področju molekularne genetike azbestnih bolezni; Onkološki inštitut Ljubljana – za raziskave in zdravljenje obolelih zaradi azbesta; Univerzitetna klinika Golnik – za vzpostavitev prve specializirane azbestne ambulante; mag. dr. Marko Bitenc – za pomoč pri preventivnih pregledih na Kliniki Golnik; mag. dr. Mateja Lopuh – za začetek delovanja mobilne paliativne oskrbe na Goriškem; Dušan Carli – za 25-letno vodenje rekreacije obolelih zaradi azbesta; Olga Bevčar – za 30-letno požrtvovalno delo v društvu.

Slavnostni dogodek je poleg podelitve priznanj vključil tudi predstavitev Zbornika Tragedija azbesta in žarek upanja, 30 let bojev in povezanosti, ki prikazuje aktivnosti društva v vseh treh desetletjih delovanja ter skozi pričevanja predstavlja dragocen vpogled v življenje obolelih ter sodelovanje z zdravstvenimi in drugimi institucijami.

V zadnjih letih je društvo OZA doseglo več pomembnih mejnikov: vzpostavitev prve specializirane azbestne ambulante v Sloveniji (2021) na Kliniki Golnik, kar pomeni sistematične preventivne preglede in spremljanje zdravja oseb, izpostavljenih azbestu, kot tudi razvoj mobilne paliativne oskrbe na Goriškem, ki omogoča podporo ne samo bolnikom iz občine Kanal ob Soči temveč v celotni Goriški regiji. Društvo prav tako aktivno sodeluje pri ozaveščanju o nevarnostih azbesta in zagovarja izvajanje preventivnih ukrepov za zaščito prebivalcev.