(PREJELI SMO) To ni škandal, to je izživljanje!

Piše: Siniša Germovšek, Bovec

Po medijsko dobro pokriti najavi »preskusa« omejevanja in zapiranja ceste na Vršič, je v petek, 10. oktobra 2025, kot strela z jasnega padla objava popolne zapore državne ceste pri trdnjavi Kluže, ki začne veljati od sredine tega meseca, vse do dvajsetega junija prihodnje leto.

Vgradili bodo varovalne mreže zaradi padajočega kamenja. Obvoza ni! O tem prebivalci Bavšice in Loga pod Mangrtom, ki jih je Direkcije za infrastrukturo RS mimogrede spravila v mišnico, niso vedeli nič! Bistvena je popolna zapora! V upravičeno besnih in ogorčenih odzivih je navedeno, kaj vse je s tem direkcija naredila ljudem v našem okolju in kakšna škoda nastaja že z dnem objave tega, nekaj stavčnega norčevanja iz ljudi, ki živimo na tem prostoru.

Z vsemi delim bes in žalost, čeprav na nek način nisem presenečen, saj gre za kronski dokaz, da nas ne štejejo niti za drugorazredne državljane ne, kar že nekaj časa dokazujem na primeru Vršiča. Ponovil bi nekaj dejstev in sicer naši ljudje iz Zgornjega Posočja, ki imajo zdravstvene težave, se dnevno vozijo čez Predel v jeseniško bolnico, na Golnik, na Onkološki inštitut in ne pozabimo tudi na kronične bolnike. Veliko ljudi se vozi na delo na gorenjsko stran in dalje. Obvoza pa ni! Naši otroci in mladina ne hodijo samo v šolo ampak imajo veliko prostočasnih dejavnosti od športa, glasbe in drugih ustvarjalnih področij. Bovško je bilo vedno navezano na Koroško in Savsko dolino, zato letošnjo zimo ne bo veliko naših smučarjev na drugi strani Kanina, jasno je tudi, da turistične predsezone leta 2026 ne bo in ogrožena je tudi glavna sezona glede na prakso, da se gradbena dela nikoli ne zaključijo v predvidenem roku!

Prepričan sem tudi, da je zadeva usklajena z Vršičem, čeprav ne najbolj posrečeno. Smerokazi v Kranjski gori forsirajo vožnjo na Bovško čez prelaz Predel, pa skozi popolno zaporo ne bo šlo.

Direkcijo bi spomnil, da je bilo pri letošnji zapori ceste čez Učjo, omogočen semaforski promet za osebna vozila, očitno pa v Klužah tega ne bo! Kaj pa Vršič ko je še varno prevozen, ali res ni obvoz?

Ampak ne bo in ne sme biti tako, čas je, da se takšnemu izživljanju naredi konec in da avtorji nesprejemljivega ravnanja prevzamejo odgovornost in odletijo s svojih stolčkov. Sprašujem se, ali spada devetmesečni brutalni odvzem temeljnih človekovih pravic (priti do kruha, zdravstvene oskrbe…) pod VDK (večja družbena korist)?

Vsem akcijam, ki bodo sprožene, se bom aktivno pridružil in nikakor ne sme ostati samo pri podpisih! Dost mamo!