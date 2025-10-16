(PREJELI SMO) Svetovni dan hrane

Piše: Slovenska karitas

3.754 ton hrane je v letu 2024 našlo pot do ljudi, ki so jo najbolj potrebovali. Slovenska karitas je z združenimi močmi darovalcev, prostovoljcev in partnerjev pomagala kar 91.070 posameznikom po vsej Sloveniji. Po zadnjih podatkih iz Globalnega poročila o prehranskih krizah pa kar vsak enajsti zemljan trpi zaradi lakote. Zato poleg pomoči ljudem v Sloveniji, Slovenska karitas s svojimi programi deluje tudi po svetu.

Letošnji svetovni dan hrane, ki ga vsako leto obeležujemo 16. oktobra, poteka pod sloganom »Z roko v roki za boljšo prihodnost«. Z njim želi Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo spodbuditi sodelovanje pri oblikovanju mirne, varne in trajnostne prehranske varnosti.

Pri Slovenski karitas ob tej priložnosti izpostavljajo dve izstopajoči pobudi, ki ju uresničujejo na prehranskem področju in s tem skrbijo za boljšo prihodnost. Gre za program Donirana hrana, v katerem so aktivne Škofijske karitas, in tabore Mlade karitas na Rakitni – Kuhajmo skupaj.

Letovanja na Rakitni med otroci in mladimi spodbujajo trajnostno kuhanje

»Letovanje ji je bilo zelo všeč in bi šla ponovno prihodnje leto«, »povedal je, da je bila super skupina, da se je veliko dobrega skuhalo in se veliko družilo« in »krasno je bilo, še od nikoder ni prišel tako navdušen« so le nekateri odzivi otrok s tabora Kuhajmo skupaj, ki so jih Mladi karitas posredovali njihovi starši. Ti za omenjeni tabor pravijo, »da gre za dobro izkoriščen počitniški čas, ko se poleg koristnih vsebin otroci naučijo novih veščin in se družijo brez naprav«.

Otroci in mladi prostovoljci Mlade Karitas so nazadnje skupaj kuhali od 10. do 12. oktobra 2025. Pretekli vikend se je kuharskega tabora udeležilo 13 otrok, med poletjem pa še 67, zanje je skupno skrbelo 14 voditeljic in animatork. Cilj tovrstnih letovanj, ki jih Mlada Karitas med drugim pripravlja v sodelovanju s podjetjem Hofer in njihovimi presežki hrane je, da se otroci med seboj spoznavajo, se družijo, zabavajo in učijo drug od drugega v ustvarjalnem in prijetnem okolju, ko so obdani z naravo.

Pri tem največ pozornosti namenijo trajnostnemu kuhanju. Mlada Karitas namreč želi otroke spodbuditi, da razmišljajo, kaj jedo, kako hrano pripravljajo in kako je lahko čim manj zavržejo. Da bi res zavrgli čim manj hrane, so bili letos otroci in prostovoljci zelo iznajdljivi. Med drugim so tako pripravili čips iz olupkov krompirja in korenja, bananin kruh in palačinke iz prezrelih banan, rižoto iz riža prejšnjega dne in ocvrte rezine iz starega kruha. Tudi ko recepti niso uspeli po načrtih, so jih znali preoblikovati – tako je na primer nastala marmelada iz “neuspelih” mareličnih bonbonov. To jih je naučilo, da pravzaprav nič ne gre zares v nič.

Na taborih Kuhajmo skupaj pa se otroci učijo tudi ločevanja odpadkov, spoštovanja narave in sobivanja z njo, vrtnarjenja in prevzemanja odgovornosti pri osnovnih gospodinjskih opravilih. Njihovi dnevi so polni doživetij, zato ne preseneča, da si po navedbah staršev večina otrok želi zopet obiskati omenjeni tabor, k udeležbi pa otroci spodbujajo tudi svoje sorojence.

Slovenska karitas lani razdelila 3.754 ton hrane

Poleg dela z otroci in mladimi in spodbujanja premisleka o trajnostni prehrani že pri najmlajših pa pri Karitas pomemben del poslanstva predstavlja tudi t. i. Donirana hrana. To so sadje, zelenjava, pekovski in mlečni izdelki ter drugi prehranski izdelki, pogosto tik pred iztekom roka uporabnosti. Prostovoljci Karitas hrano vsak dan prevzamejo v 80 trgovinah po vsej Sloveniji in jo že naslednji dan razdelijo posameznikom in družinam v stiski. V letu 2024 so v mreži Karitas tako prejeli 623,39 ton donirane hrane.

Skupno so v letu 2024 razdelili 3.754,53 ton hrane, od tega 997,32 ton poklonjene hrane, 1.681,83 ton hrane iz Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti in 451,99 ton kupljene hrane. Materialno pomoč v obliki hrane je prejelo 91.070 posameznikov v stiski, med njimi 66.151 družinskih članov, 17.982 starejših ljudi, 6.321 migrantov in 625 brezdomcev.

Karitas in Mlada karitas tako s tema projektoma kot s svojim poslanstvom z roko v roki gradita boljšo prihodnost ne le na področju prehrane, temveč tudi na področju prostovoljstva, nesebične pomoči sočloveku in sodelovanja.

Karitas v Sloveniji uspešno sodeluje z več kot 80 večjimi trgovskimi centri, med njimi so poslovalnice HOFERJA in Mercatorja, številnimi proizvajalci hrane in kmeti, občasno pa tudi z več kot 100 manjšimi trgovinami po vsej državi. Ta dragocena pomoč predvsem v hrani za posameznike in družine v stiski ne pomeni le polnih vrečk hrane, ampak tudi upanje, pogovor in človeško toplino. Pogosto se pomoč nadaljuje s svetovanjem, pogovorom in usmerjanjem v drugo obliko podpore.

Več kot 3.000 prostovoljcev Karitas sprejema podarjeno hrano, pripravlja pakete in skrbi, da pomoč doseže tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Pri tem z njimi sodelujejo tudi delavci v okviru javnih del, ki s svojo predanostjo še dodatno krepijo mrežo pomoči in solidarnosti po vsej Sloveniji.

Vsak enajsti zemljan trpi zaradi lakote

Ob svetovnem dnevu hrane je pomembno, da razmislimo o svojem odnosu do hrane in o stiskah ljudi, ki trpijo zaradi pomanjkanja – tako doma kot po svetu. Po zadnjih podatkih iz Globalnega poročila o prehranskih krizah vsak 11 zemljan trpi zaradi lakote. Zato poleg pomoči ljudem v Sloveniji Slovenska karitas s svojimi programi solidarnosti deluje tudi v Afriki, na Bližnjem vzhodu, zahodnem Balkanu in Ukrajini. Najranljivejšim, ki jih prizadenejo revščina, podnebne spremembe in konflikti nudi nujno pomoč s hrano in jim pomaga pri boljših kmetijskih praksah in delu za preživetje.

Z različnimi humanitarnimi in razvojno-sodelovalnimi projekti, kot so Kupim kozo, Kupim motiko in semena, Z delom do dostojnega življenja in projekti Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, Slovenska karitas uresničuje svoje poslanstvo solidarnosti in sočutja tudi onkraj naših meja. Tako skupaj z mrežo Caritas Internationalis prispeva k pravičnejšemu in bolj trajnostnemu svetu.