(PREJELI SMO) Stiska ZAUPANJE januar 2026

Piše: Slovenska karitas

Tričlanska družina živi v odmaknjenem hribovskem okolju in se preživlja predvsem z moževo majhno pokojnino. Pri osnovni preskrbi jim pomaga župnijska Karitas s paketi hrane.

Njihova hiša je zelo dotrajana. Spodnji del je bil v slabem stanju, zato so se odločili za nadzidavo, ki pa je ostala nedokončana. Hiša je neometana in neizolirana, ponekod med zidaki prehaja zrak, zaradi česar je energetsko zelo potratna in zahteva visoke stroške ogrevanja. Jeseni 2024 se jim je dodatno pokvarila še peč za kurjavo.

Družina si želi urediti vsaj osnovno izolacijo, da bi lahko prihranili pri kurjavi in si zagotovili bolj tople in varne bivalne razmere.

Vabimo vas, da po svojih zmožnostih pomagate družini v stiski in z darom prispevate k izboljšanju njihovih življenjskih pogojev.

Hvala za vašo solidarnost in odprto srce.