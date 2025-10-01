(PREJELI SMO) Spoštovanje do starejših je spoštovanje do samega sebe

Piše: Krščanski forum SDS

Ob Mednarodnem dnevu starejših se s hvaležnostjo spominjamo vseh, ki so s svojim delom, ljubeznijo in žrtvijo tlakovali pot, po kateri hodimo danes. Drage Slovenke in Slovenci v jeseni življenja, vi ste gradili našo domovino. Brez vaše modrosti, truda, žrtev in odpovedovanj ter brez vašega potrpljenja in vztrajnosti danes ne bi imeli samostojne Slovenije. Vi ste generacija, ki je znala prenesti težave in predati vero, družinske vrednote ter ljubezen do domovine mlajšim rodovom.

Svetopisemska beseda nas uči: »Pred sivimi lasmi vstani, spoštuj obličje starca in boj se svojega Boga.« (3 Mz 19,32).

To ni le lepa misel, ampak zapoved, ki nam jasno kaže, da je spoštovanje do starejših temelj zdrave družbe. Če izgubimo to spoštovanje, izgubimo spoštovanje tudi do samih sebe.

Žal pa je resnica takšna, da v Sloveniji danes starejši prepogosto ostajajo spregledani. Pokojnine mnogim ne zagotavljajo dostojnega življenja, čakalne vrste v zdravstvu so predolge, domovi za starejše pa prepolni. Kot narod in kot država se ne smemo sprijazniti s tem, da tisti, ki so gradili našo prihodnost, danes živijo v negotovosti in strahu pred starostjo.

V Krščanskem forumu SDS smo prepričani, da je moč naroda v tem, kako skrbi za svoje najmlajše in za svoje najstarejše. Zato je nujno:

zagotoviti pravične pokojnine,

urediti dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo,

zagotoviti dovolj mest v domovih za starejše,

podpirati družine, ki skrbijo za ostarele člane.

Ob tem jasno poudarjamo, da smo odločno proti prostovoljnemu končanju življenja (evtanaziji). Starejši niso breme, vsako človekovo življenje ima neprecenljivo vrednost. Naša dolžnost je, da starejšim zagotovimo podporo, oskrbo in spoštovanje, ki si ga zaslužijo, ter jih ščitimo pred pritiskom ali občutkom, da so odveč.

Starejši niso breme. Starejši so blagoslov. So zaklad izkušenj, modrosti in življenjskih zgodb, ki jih mlajše generacije nujno potrebujejo.

Ob današnjem dnevu vam, dragi starejši, izrekamo globoko zahvalo. Hvala za vaša dejanja, vašo ljubezen in vaš zgled. Naj bo vaša življenjska pot še naprej pričevalna luč, ki vodi mlajše rodove.