(PREJELI SMO) Sporni zakon o ubijanju nemočnih sprejet, zbirajo se podpisi za referendum!

Piše: Aleš Primc

V parlamentu so sprejeli krivičen in nehuman zakon o zastrupitvah bolnikov. Po novem bi bila zastrupitev človeka ena od zdravstvenih storitev. In to celo ena od najcenejših, ki povrhu vsega zagotovi še to, da ne boš nikoli več prosil za nobeno zdravstveno storitev in temu človeku ne bo treba izplačati tudi nobene pokojnine več.

Tega ne smemo dopustiti. Zato bomo zahtevali referendum, na katerem bomo zavrnili sporni zakon. Ustanovljena je Koalicija »Proti zastrupitvi bolnikov!«, ki jo Mileno Miklavčič in Aleš Primc.

Koalicija »Proti zastrupljanju bolnikov« prosi vse državljane, da čim prej oddate podpis za referendum o tem nesprejemljivem zakonu. To je edini način, ki ga državljani še imamo, da preprečimo uvedbo tega nehumanega in krivičnega zakona, ki bi povzročil veliko trpljenja in stisk.

Nekaj argumentov Koalicije »Proti zastrupitvi bolnikov!« za oddajo podpisa podpore za referendum:

1. Proti Golobovi vladi, ki hoče uzakoniti zastrupljanje bolnikov, uničuje zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, hoče krivično obdavčiti stanovanja, hiše, ute in nadstreške, stalno viša davke ter noče zagotoviti varnosti vsem državljanom…

2. Zakon, ki bi omogočal zastrupitev bolnikov, je del sporne zdravstvene in pokojninske reforme, s katero hoče vlada Roberta Goloba, na račun smrti bolnikov zmanjšati stroške za zdravstvo in pokojnine.

3. Vsak bolnik ima pravico do zdravljenja, lajšanja bolečin, oskrbe, sočutja in bližine, ne pa da se ga sili v smrt z zastrupitvijo.

4. Medicinska zastrupitev bolnikov krši 17. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo. Z nasprotovanjem temu zakonu si prizadevamo za zaščito življenja in varnosti vseh bolnih in ostarelih.

5. S tem zakonom se bi začelo zastrupljanje bolnih in ostarelih v njihovih hišah, stanovanjih, v bolnicah ter v domovih za starejše. Ta zakon bo povzročil t. i. zastrupitveni mobing oz. pritiske na bolnike in starejše za zastrupitev.

6. Evtanazijo oz. medicinsko zastrupitev so prvi uvedli nacisti in na ta način umorili tudi več kot 600 Slovenk in Slovencev.

7. Vlada Roberta Goloba nima pravice siliti zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev k sodelovanju pri zastrupitvi bolnikov in starejših. Ljudje od zdravnikov pričakujemo zdravljenje in ne zastrupitve. Podpiramo zdravniške organizacije, ki so proti zastrupitvi bolnikov!

8. Prepoved ubijanja je ena od desetih Božjih zapovedi in glavni temelj človeške civilizacije. Zato smo odločno proti zastrupitvi bolnih in ostarelih!

9. Dedkov in babic ne damo! Radi jih imamo. Na referendumu bomo vnukinje in vnuki glasovali odločno proti!

10. Zastrupitev bolnih in starejših je grozljiv zgled za mlade. Mladim moramo pokazati, da se morajo v življenju boriti, poiskati pomoč in premagovati težave.

Podpise je potrebno zbrati v zelo kratkem roku 7 dni. Na obrazcu za oddajo podpisa se v skladu z zakonom navede ime, priimek in EMŠO številko. Teh podpisov še ni potrebno overiti na upravnih enotah. Glede na zelo kratek rok zbiranja podpisov Koalicija »Proti zastrupitvi bolnikov!« prosi, da podpis oddate v najkrajšem možnem času.

Aleš Primc, prvopodpisani ref. pobude »Proti zastrupitvi bolnikov!«