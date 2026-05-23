Predsednik SŠK čestital novoizvoljenemu predsedniku vlade RS

Piše: C. R.

Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, je novoizvoljenemu predsedniku Vlade Republike Slovenije Janezu Janši ob ponovnem prevzemu odgovorne dolžnosti vodenja Vlade Republike Slovenije poslal čestitko.

V njej mu je v imenu Slovenske škofovske konference in v svojem osebnem imenu izrekel iskrene čestitke. Ob tem je poudaril, da predsednik vlade z nalogo vodenja izvršilne oblasti v državi sprejema veliko odgovornost za blaginjo vseh državljank in državljanov, za ohranjanje družbenega miru, pravičnosti ter skupnega dobrega.

Predsednik SŠK je predsedniku vlade zaželel veliko modrosti, preudarnosti, dialoga in poguma pri soočanju z zahtevnimi domačimi in mednarodnimi izzivi. Izrazil je tudi dobre želje in duhovno podporo slovenskih škofov njemu in njegovim sodelavcem ob začetku mandata.

Ob tem je škof Saje poudaril, da Katoliška cerkev na Slovenskem ostaja zavezana konstruktivnemu sodelovanju z državnimi oblastmi pri vprašanjih, ki so v korist slovenskega naroda, krepitve medsebojnega spoštovanja ter varovanja človekovega dostojanstva.

V sklepu čestitke je predsedniku vlade zaželel uspešno delo v duhu služenja domovini ter nanj klical zdravja, moči in Božjega blagoslova.