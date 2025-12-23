(PREJELI SMO) Slovenska karitas na božič vabi k ogledu dokumentarnega filma Za srce Afrike in k pomoči Burundiju

Piše: Slovenska karitas

Slovenska karitas na letošnji Božič dan vabi k ogledu 50-minutnega dokumentarnega filma Za srce Afrike, ki ganljivo prikazuje dolgoletno, srčno in predano delo slovenskih misijonark, s. Bogdane Kavčič in s. Vesne Hiti, ter razvojne in humanitarne projekte Slovenske karitas v Burundiju. Dokumentarni film Za srce Afrike je bil pripravljen v okviru verskega uredništva Televizija Slovenija ob 20. obletnici istoimenske dobrodelne akcije. Projekti Za srce Afrike, Z delom do dostojnega življenja in Kupim kozo skupaj z misijonarkama prinašajo upanje, možnost preživetja in dostojnejše življenje najranljivejšim – otrokom, družinam in skupnostim, ki se vsak dan borijo za osnovne pogoje za preživetje. Ob tej priložnosti Slovenska karitas vabi tudi k solidarnosti in zbira sredstva za nakup cistern za vodo za oskrbo novega vrtca za revne otroke v Burundiju.

Film bo predvajan na TV Slovenija 1 na božični dan, v četrtek, 25. decembra 2025, ob 16. uri. Slovenska karitas vabi k ogledu.

Dokumentarec je zasnovan skozi osebne in ganljive zgodbe ljudi iz Burundija: družin, ki so dobile delo ali kozo, učiteljev in otrok v šolah, zdravstvenega osebja in mater v porodnišnicah. Razkriva, kako slovenska solidarnost pušča vidne in trajne sledi v življenjih mnogih revnih. To so zgodbe hvaležnosti, poguma in upanja, da tudi majhna pomoč lahko spremeni številna življenja revnih, da lažje preživijo in bolj dostojno živijo.

Razvojno in humanitarno delo Slovenske karitas v Afriki se je pred 20 leti začelo prav v sodelovanju s slovenskima misijonarkama, s. Bogdano Kavčič in Vesno Hiti, v dveh majhnih državah v osrčju Afrike – Burundiju in Ruandi. V dveh desetletjih je akcija Za srce Afrike v več državah Afrike omogočila gradnjo in obnovo 13 šol, 2 vrtcev, 2 internatov, 6 zdravstvenih centrov, 7 porodnišnic, centra za fizioterapijo ter 64 vodnjakov, s čimer trajno pomoč prejema več kot 300.000 prebivalcev. V program Z delom do dostojnega življenja je danes vključenih 360 revnih družin, akcija Kupim kozo pa je s kozo več kot 8.000 družinam v Afriki omogočila trajnostno preživetje. Posamezni projekti so bili sofinancirani s strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS ter Misijonskega središča.

Dokumentarni film Za srce Afrike, katerega avtor je novinar Peter Perše, je hkrati zahvala vsem darovalcem v Sloveniji – posameznikom, podjetjem, medijem in Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve RS – ki s svojo podporo že dvajset let omogočajo trajno pomoč ljudem v Afriki.

Ob tej priložnosti Slovenska karitas zbira sredstva za nakup dveh cistern za oskrbo z vodo novega vrtca za revne otroke v kraju Muhvazi v Burundiju, katerega gradnjo podpira iz akcije Za srce Afrike. Čista voda pomeni zdravje in boljšo prihodnost, zlasti za otroke in ženske. Vabljeni k solidarnosti.

Kako lahko pomagate?

Darovalci lahko svoj dar Za srce Afrike nakažejo na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 02140-0015556761

Sklic: SI 00 2127

Namen: Za srce Afrike

Možnost darovanja je tudi s SMS sporočilom AFRIKA5 ali AFRIKA10 na 1919 (prispevek 5 oz. 10 EUR). Iz srca hvala!

Prosimo vas za objavo in vam želimo vesele ter blagoslovljene božično-novoletne praznike.

Lep pozdrav,

Peter Tomažič

generalni tajnik Slovenske karitas