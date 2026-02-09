(PREJELI SMO) Slovenija potrebuje soli in luči!

Piše: Janez Turinek, Velenje

Jezus pridiga o kraljestvu. Njegove besede o soli in luči so bile namenjene njegovim prvim učencem, ki so prihajali iz Galileje. Bili so to preprosti ribiči, doma iz podeželja. Njihova življenja se v eni zanikrni provinci rimskega imperija niso zdela pomembna. Tudi se niso spraševali ali se lahko sploh kaj spremeni.

Do trenutka, ko so se srečali z Jezusom, so bili čisto podobni današnjim pesimistom, ki pravijo, saj se ne da ničesar spremeniti. Vendar je bistveno vprašanje za nas danes: »Kako lahko spreminjamo svet, v katerem živimo!« Obstajajo razlogi za spreminjanje sveta, v katerem živimo. Jezus sporoča, kaj naj njegovi privrženci počnejo v svetu, v katerem živijo, so kot sol in luč.

Ko je Jezus omenil sol in luč, je hotel nekaj povedati o svetu. Kako bi pa vi opisali svet, v katerem živite? Ali boste rekli, da je svet poln miru, pravičnosti, spodobnosti, poln dobrega? Ali pa boste morda raje rekli, da je svet pokvarjen, temen, poln zla, da je na njem veliko slabega. Jezus vam pravi: »Vi ste sol zemlje!« S temi besedami nakazuje, da je svet v težavah, da razpada, gnije, in zato potrebuje pomoč. S soljo pa ustaviš pokvarjenost sveta. »Vi ste luč sveta!« pomeni, da je svet v temi. Gremo 2000 let nazaj, ali so takrat imeli elektriko? Šele kakšnih 70 let lahko zvečer kuhate, berete, se igrate z otroki, ker imate doma luči. Danes lahko greste v svoj avto, vaš avto ima luči za vožnjo po temi. Pred 2000 leti, ko je nastopila tema, se je vse ustavilo. Ljudje so šli v hišo in so prižgali majhne oljne svetilke, ki so jih dvignili na kamnit podstavek v hiši, zato da so nekoliko osvetlili prostor.

Ko Jezus reče, vi ste sol zemlje in luč sveta, s tem hoče povedati: svet je pokvarjen in tiči v temi. To je Jezusova ocena. To je tudi slučajno svetopisemski pogled na svet. Svet je v temi in je pokvarjen. Se spominjate učiteljev zgodovine, ki so nam hiteli razlagati o mračnem, temnem srednjem veku, pred razsvetljenstvom. Potem pa odkrijemo, da je vsaka doba v temi, tudi današnja doba tiči v temi. Razsvetljenstvo, o katerem nam hočejo še vedno nekateri predavati, je prineslo knjigo, res smo se naučili brati. Smo zato razsvetljeni? Čisto vsako obdobje človeške zgodovine, če je brez Kristusa, je v temi, potrebuje luči. In glede tega se zdi, da se stanje niti ne izboljšuje, ampak je vedno hujše. Ljudje se dandanes imajo za pametnejše. Ali so res pametnejši? Če spremljate medije, poročila, se vam zdi, da se stvari na svetu izboljšujejo? Ne izboljšuje se, situacija se še slabša.

Res je, imamo boljšo tehnologijo. Vendar se človeštvo z novo tehnologijo hitreje uči, kako lažje in hitreje ubija ljudi, še posebej tiste, ki so še pod materinim srcem. Zato to ni izboljšanje človeštva. Pavel Timoteju sporoča, da bodo hudobneži in sleparji postajali vse hujši…(prim. 2 Tim 3,13). Tako je opisan najbolj črn scenarij za svet. Ampak pogoji so popolni za Jezusove besede, da ste sol in luč. V takšni situaciji kot se svet trenutno nahaja, je to idealna situacija, da ste luč in sol sveta. Pogoji so pravi, ker v svetu, ki je pokvarjen in ždi v temi, lahko sol in luč dosežeta največji učinek. Bolj kot je temna noč, bolj se vidi vsak žarek svetlobe. Ne rabimo preklinjat teme, lahko se zahvaljujemo za vsak žarek svetlobe. Če je kdaj imenitno biti kristjan, je to ravno ob Jezusovih besedah, vi ste luč sveta, vi ste sol zemlje. Če je analiza stanja, da je svet v temi in da je pokvarjen, ima očitno Jezus načrt za reševanje, in uresničiti ga hoče s teboj oz. preko tebe. Jezus hoče povedati, da če ti nočeš biti sol in luč sveta, potem res ni nobenega upanja.

Ob Jezusovih besedah se lahko počutiš dragocenega. Sol je bil v antiki dragocena dobrina, bila je kot valuta. Rimski vojaki so bili pogosto plačani s soljo. Iz tega obdobja je prišla tudi beseda solidarnost, ki pomeni, dajati sol, ki je imel izjemno vrednost. Torej imamo nalogo, da smo v tem temnem svetu, ki je pokvarjen, sol in luč. Kaj pa to praktično pomeni? Sol se je uporabljala v medicinske namene. Vtirali so jo na rane, da bi preprečili okužbo, celo utirali so jo na kožo dojenčkov, da so preprečili okužbo raznih bakterij (prim. Ezk 16,4). Če kristjani preslišimo besede: »Vi ste sol zemlje in luč sveta!« se v 7. letih svet zavije v takšno temo in pokvarjenost, da bi bilo stanje podobno kot je bilo v Noetovih dneh. Naloga kristjanov je, da smo razkužilo za našo kulturo.

V vsakem obdobju smo kristjani spreminjali svet. Ko pridejo ljudje do Kristusa, ko se z Njim srečajo, se njihova življenja spremenijo. In ker se njihova življenja spremenijo, začnejo graditi bolnišnice, ustanavljajo sirotišnice, začenjajo z izobraževalnimi sistemi za otroke…Izboljšujejo družbo v kateri živijo. In zdaj boste rekli, če kristjani naredimo toliko dobrega v družbi, zakaj nas potem bolj ne cenijo, zakaj se tolikokrat celo spotikajo nad nami in nas verbalno ali celo fizično ponižujejo? Le zakaj? Poglejte, če na rano posujete sol, rano očistite pred bakterijami, jo razkužite. Ljudje ob dezinfekciji ne rečejo, o kako je fino, ampak rečejo: »Au, boli me!« Če sva ti in jaz duhovno razkužilo za rane v naši kulturi, ko glasno spregovoriva in delava dobro, to ne bo šlo brez posledic. To pač terja dezinfekcija. Poleg zdravilnega učinka, ima sol tudi lastnost, da daje okus. Kristjani dajemo okus. Včasih je hrana sama po sebi pusta, dolgočasna, prazna, precej neokusna in sol daje okus. Kot hrana je lahko tudi človekovo življenje pusto, dolgočasno, prazno, precej neokusno. Zaradi tega načina življenja, ljudje zapadajo v razne odvisnosti, zasvojenosti, poskušajo na silo svojemu življenju dajati okus. »Govorjenje kristjana naj bo polno miline, začinjeno s soljo, da boste dodali svetu okus.« (Kol 4,6).

Sol pa ustvarja tudi žejo. Kristjani moramo ustvarjati žejo. Žeja je le posledica tega, da sol opravlja svoje delo. Ko prideš v kakšno gostilno, ti radi najprej ponudijo nekaj slanega, vemo zakaj. Če okušaš nekaj slanega, postaneš žejen. Potrebuješ vodo, zato da ne dehidriraš. Sol vedno opravi svoje delo. Povzroča žejo. Poveča hrepenenje po vodi. Prav tako je ta svet dehidriran. Žejen je. Ali prisotnost nas kristjanov v naši domovini povzroča žejo. Življenje v Kristusu je takšno, da se za zunanjega opazovalca zdi, da je njegovo življenje brez okusa in prazno. Ali torej kristjani živimo tako polno in okusno življenje, da postanejo zunaj žejni okoli nas. Življenje v Kristusu daje sliko privlačnosti in povzroča žejo. Vsak dan. Torej smo poklicani, da smo razkužilo, da dajemo okus in da ustvarjamo žejo. In kot zadnje, smo poklicani, da preženemo temo, kar je vloga luči.

SOL ima zaradi svojih lastnosti pogosto skrite učinke. Pri LUČI pa ni tako, svetloba je nekaj očitnega. Prežene temo. Tema metaforično v Svetem Pismu pomeni nevednost, zlasti duhovno nevednost. Medtem ko svetloba oz. luč govori o resnici. Apostol Peter je rekel, da smo poklicani iz teme v njegovo (Jezusovo) čudovito luč. (prim. 1 Pt 2,9). Luč po svojem bistvu zahteva, da se jo vidi, ker po njej se vidi vse ostalo. Zato Jezus hoče povedati, naj kristjan živi svoje Božje življenje v javnosti. Skratka, pravi nam, prižgite luči v družbi, v kateri živite; prižgite luči v kulturi, ki ji pripadate. Jezus naroča nam kristjanom, da naj se ne vedemo kot nekaj skrita skupina ljudi, ki se pogovarja tam nekje na skrivaj, kot da smo njegovi tajni agenti. Prižgite luči, razženite temo. Vendar bodi pripravljen na reakcijo. Tako kot ni prijetno, ko daš sol na rano, tako ne bo prijetno, ko se prižigajo luči. Ko se ljudje navadijo na temo, se jim ob prižiganju luči zgodi, da vidijo nekaj, kar morda nočejo videti.

Ne bojte se torej prve reakcije, ker ne bo prijetna. Ne moremo pregnati teme, lahko pa pokažemo izhod iz teme, ki ga predstavlja Jezus Kristus. Prerok Izaija je pisal o Kristusu: »Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč.« (Mt 4,16) V Sloveniji imamo v prihodnjih tednih dvoje volitev: 22. 2. 2026 bodo potekala volitve za župnijske pastoralne svete, 22. 3. 2026 pa bodo potekale volitve za slovenski Državni zbor. V obeh primerih se bo pokazalo, koliko soli in luči premorejo slovenski kristjani in drugi ljudje dobre volje.