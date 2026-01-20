(PREJELI SMO) SDS vabi na dva dogodka

Piše: SDS

Vabimo vas na dva dogodka, ki bosta potekala danes v torek, 20. januarja 2026.

Najprej vas vabimo na pogovorni večer z naslovom »Koalicija z volivci za ustavno večino razuma«, ki bo ob 18.00 v Kulturno-prosvetnem domu Vlada Pipana v Šentilju, Maistrova ulica 7. Gost večera bo Janez Janša, pogovor pa bo vodil Luka Simonič.

Prav tako, vas vabimo tudi na omizje z naslovom »Prihodnost slovenskega kmeta je prihodnost Slovenije«, ki bo ob 19.00 v Zadružnem domu Idrijske Krnice, Idrijske Krnice 26, Spodnja Idrija. Na omizju bodo sodelovali dr. Jože Podgoršek, Janez Lapajne in Katja Prezelj.