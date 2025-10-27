(PREJELI SMO) SDM poziva: pridite na shod

Piše: SDM

Slovenska demokratska mladina poziva vse državljanke in državljane, da se udeležijo mirnega protesta v Novem mestu, ki bo potekal jutri, v torek, 28. oktobra 2025, ob 17.00 pred Mestno občino Novo mesto.

Dogajanja zadnjih dni so razkrila resno varnostno in družbeno krizo, ki zahteva odločen odziv Vlade Republike Slovenije. Ljudje morajo v svojih domovih in skupnostih živeti varno, brez strahu in brez nasilja.

Čas je, da vlada prevzame odgovornost in sprejme konkretne ukrepe, ki bodo zagotovili mir, red in varnost vseh državljanov. Če vlada dr. Roberta Goloba ni sposobna odločno ukrepati, naj nemudoma odstopi. Pričakujemo, da bodo odgovorni za nastalo stanje tudi dejansko odgovarjali, vključno s tistimi poslanci v Državnem zboru, ki so glasovali proti zakonodajnim rešitvam, predlaganim s strani županov in prebivalcev ogroženih občin.

Mladi zahtevamo varnost. Zahtevamo, da se zagotovi spoštovanje zakonov in da se prepreči vsako nadaljnje nasilje. Dovolj je bilo neukrepanja in praznih obljub.

DOVOLJ JE!