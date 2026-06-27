(PREJELI SMO) Protest zaradi sodelovanja praporščakov s simbolom rdeče zvezde na državni proslavi ob dnevu državnosti

Piše: VSO Zgornje Posočje

Spoštovani, kot veteran vojne za Slovenijo in predsednik Območnega odbora VSO Zgornje Posočje izražam ogorčenje in globoko razočaranje nad odločitvijo, da bodo na letošnji osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti ponovno prisotni praporščaki s prapori, na katerih je izpostavljena rdeča zvezda.

Dan državnosti je praznik samostojne Republike Slovenije. To je dan, ko praznujemo uresničitev plebiscitne volje slovenskega naroda, nastanek lastne države in zmago v osamosvojitveni vojni leta 1991. Gre za praznik slovenske zastave, slovenskega grba in vrednot demokracije, svobode ter nacionalne suverenosti.

Prav zato menim, da na slovesnosti, posvečeni rojstvu samostojne Slovenije, ne bi smeli dajati častnega prostora simbolom nekdanjega totalitarnega sistema. Rdeča zvezda za mnoge državljane ni simbol demokracije ali slovenske državnosti, temveč simbol režima, v katerem ni bilo političnega pluralizma, svobodnih volitev in temeljnih človekovih pravic v obsegu, kot jih poznamo danes.

Kot veteran vojne za Slovenijo še posebej težko sprejemam dejstvo, da se na prazniku slovenske državnosti izpostavljajo simboli sistema, od katerega se je slovenski narod leta 1991 zavestno in demokratično oddaljil. Osamosvojitev ni bila zgolj menjava zastave, ampak zgodovinska odločitev za samostojno in demokratično Slovenijo.

Številni pripadniki Teritorialne obrambe, policije in drugi domoljubi smo leta 1991 tvegali svoja življenja za slovensko zastavo, ne za rdečo zvezdo. Zato je prisotnost praporov s tem simbolom na osrednji proslavi dneva državnosti za mnoge veterane boleča in neprimerna.

Ne nasprotujem spoštovanju vseh obdobij slovenske zgodovine, vendar menim, da mora biti dan državnosti namenjen predvsem spoštovanju osamosvojitve, slovenske države in njenih simbolov. Državna proslava bi morala povezovati narod okoli vrednot, ki so nas leta 1991 združile, ne pa ponovno odpirati ideoloških razprav in delitev.

Od Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve pričakujem jasen in odločen odziv. VSO je nastal z namenom ohranjanja spomina na osamosvojitev in zaščite vrednot, na katerih je nastala samostojna Slovenija. Zato menim, da ob takšnih odločitvah ne smemo ostati tiho.

Janko Volarič

predsednik Območnega odbora VSO Zgornje Posočje