(PREJELI SMO) Prestavitev žrtev je le nadaljevanje agonije in travmatiziranja svojcev po vojni in med njo pobitih žrtev

Piše: dr. Janez Juhant (društvo Združeni ob Lipi sprave)

Prenos pobitih žrtev iz Kočevja v kostnico v Škofjo Loko pomeni, da pristojni ne nameravajo urediti dostojnega pokopa žrtev, pač pa ga odložiti za nedoločen čas.

Temu odločno nasprotujemo, saj gre za teptanje pravic žrtev in njihovih svojcev do osebnega groba kot tudi stališč strokovne javnosti, društev in vseh, saj gre za pravico, da se pokop enkrat za vselej opravi in rehabilitira žrtve kot predvidevajo naš ustavni red in mednarodni dokumenti, ki jih je podpisala Slovenija.

Tako ravnanje le podaljšuje trpljenje, ki so ga povzročili revolucionarji in je ovira za spravo med nami, saj država ne spoštuje demokratičnih stališč in določb mednarodnih konvencij, če ne obsodi grozot revolucije. Protipraven anonimen prenos je le odlaganje rešitev ne pa korak k spoštljivemu in dostojnemu načinu, da »zapremo boleče obdobje naše zgodovine«, kot je omalovažujoče in samovoljno zapisal izvajalec, minister Borut Sajovic.

Svojci žrtev ostajajo drugorazredni državljani, med nami in dediči izvajalcev revolucije zija prepad, Slovenija pa ostaja brezpravna družba. Tudi zaradi zahtevnih razmer v svetu bi pristojni vladajoči morali to opraviti, saj je pogoj za krepitev demokracije in ureditev spravnih procesov med nami.