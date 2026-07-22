(PREJELI SMO) Poziv poslancem Državnega zbora Republike Slovenije

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Spoštovane poslanke in poslanci, koliko časa boste še dopuščali, da državljani pod prisilo financirajo sistem, ki iz leta v leto dokazuje, da potrebuje vedno več denarja, namesto da bi se temeljito reformiral?

Vi ste tisti, ki imate v rokah zakonodajo. Vi ste tisti, ki lahko končate sistem, v katerem morajo ljudje plačevati obvezni RTV-prispevek ne glede na to, ali programe RTV sploh spremljajo ali ne.

To ni več vprašanje politike. To je vprašanje odgovornosti do ljudi, ki vas volijo in s svojim delom ustvarjajo denar, iz katerega se financira država.

Vsak slovenski delavec, upokojenec, podjetnik in družina morajo skrbno načrtovati svoje izdatke. Ko jim zmanjka denarja, ne morejo enostavno poseči v denarnice drugih ljudi.

Zakaj bi za RTV veljala drugačna pravila?

Če je sistem postal prevelik, predrag in neučinkovit, ga je treba zmanjšati in preoblikovati, ne pa od državljanov vedno znova zahtevati več denarja ali jih siliti v plačevanje storitve, ki je mnogi sploh ne uporabljajo.

Javni denar ni last politike. Ni last vodstva RTV. To je denar vseh državljanov, zato mora biti porabljen gospodarno, pregledno in odgovorno.

Zato vas pozivam:

odprite postopek za ukinitev obveznega RTV-prispevka,

pripravite temeljito reorganizacijo RTV Slovenija,

zmanjšajte administracijo in vse nepotrebne stroške,

zagotovite popolno preglednost poslovanja,

oblikujte sodoben, finančno vzdržen model javnega medija, ki bo upravičil zaupanje ljudi.

Državljani niso neomejen vir denarja. Njihova potrpežljivost ima meje.

Vsako leto poslušamo enake zgodbe o finančnih primanjkljajih, novih potrebah po denarju in opozorilih, da brez dodatnih sredstev sistem ne bo deloval. To ni več izjemna okoliščina, ampak znak, da sedanji model ni vzdržen.

Vaša dolžnost ni braniti neučinkovitega sistema. Vaša dolžnost je zaščititi javni interes in odgovorno ravnati z denarjem ljudi.

Zato nehajte prelagati odgovornost in sprejmite odločitve, ki jih od vas pričakuje javnost.

Dovolj je odlašanja.

Dovolj je vedno novih milijonov.

Dovolj je prisilnega plačevanja brez prave odgovornosti.

Čas je, da pokažete, da ste poslanci vseh državljanov, ne pa zagovorniki sistema, ki je postal preobsežen, predrag in potreben korenite reforme.

Ljudje od vas ne pričakujejo novih obljub.

Pričakujejo dejanja.

Vsak evro, ki ga država z zakonom prisilno vzame državljanu, mora biti upravičen. Če tega ne morete dokazati, nimate moralne pravice od ljudi zahtevati, da še naprej financirajo takšen sistem. Zato ukrepajte. Reformirajte RTV ali ukinite obvezni RTV-prispevek. Odlašanja je konec.