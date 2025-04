(PREJELI SMO) Pismo Vilija Kovačiča Državni volilni komisiji: Kršitev demokracije in referendumskih pravil v referendumski kampanji

Piše: Vili Kovačič, Ljubljana

Naslovnik: Državna volilna komisija – DVK in predsednik Igor Zorčič

Po nastopu, oziroma grožnji Predsednika vlade dr. Roberta Goloba 4.04.2025 v TV oddaji ODMEVI na RTVSLO, ko je izjavil da bo pozval ljudi na bojkot referenduma, je postalo več kot očitno, da referendum o zakonu o POSEBNIH DODATKIH kulturnikom, ne bo demokratičen in ne more biti regularen. Zato pozivam DVK, državno volilno komisijo , da v izogib kasnejšim zapletom in pritožbam vse priprave na referendum nemudoma ustavi.

V nasprotnem primeru bom vložil pritožbo na Vrhovno sodišče RS za varstvo zakonitosti in ustavnosti in posledično tudi na Ustavno sodišče RS, ki je leta 2018 zaradi neenakosti in kršitev v referendumski kampanji razveljavilo referendum o 2 tiru. Ker si nihče ne želi ponovitve referenduma, se obračam na DVK z namenom, da ukrepa. Razlogi so sledeči:

Sedanje pozivanje predsednika vlade k bojkotu referenduma je nedopustna zloraba funkcije, ki jo opravlja. V ureditveni odločbi iz leta 2018 v kateri je US razveljavilo referendum in je natančno določilo, kakšna pravila veljajo za vse udeležence v referendumski kampanji , kar seveda v enaki meri velja tako za predsednika vlade kot vse druge udeležence.

Ustavno sodišče je tedaj Državnemu zboru hkrati naložilo tudi 1 letni rok za uskladitev zakona o referendumski kampanji z Ustavo oziroma z ustavno odločbo. Referendumska kampanja pa je potekala po navodilu in pravilu, ki ga je določila predsednica Ustavnega sodišča. Ustavna ureditvena odločba je bila potem sprejeta z glasovanjem 9:0 in referendum smo morali ponaviti v nedeljo 13 maja 1918. Ostali del sklepa U S pa je ostal neuresničen še danes. Kar pomeni da velja ureditev kot jo je predpisala predsednica Ustavnega sodišča 2018 in soglasno sprejelo U S. Vendar se nedemokratična praksa v novih okoliščinah stopnjuje in nadaljuje, zato je skrajni, čas da se samovolji, anarhiji in zlorabam naredi konec.

Pozivam Državno volilno komisijo, da zaradi pozivanja predsednika vlade k bojkotu glasovanja ustavi vse priprave na referendum, saj bo v danih okoliščinah referendum izrazito nedemokratičen in neustaven. Napoved bojkota in pozivanje nanj s strani predsednika vlade ter strank Levica in Svoboda pa je za demokracijo izredno nevarna in škodljiva gesta, ki je v popolnem nasprotju z demokratičnimi pravili in z ustavo določenimi pristojnostmi predsednika vlade.

Pozivam DVK in njenega predsednika, da referendumske aktivnosti nemudoma ustavi in o tem obvesti medije in vse prizadete akterje. Oziroma da od Vrhovnega sodišča zahteva razsodbo in sklep o tem. Kot rečeno bom v nasprotnem primeru sam vložil pritožbo na Vrhovno sodišče RS in na Ustavno sodišče RS. V primeru nadaljevanja priprav za referendum pa opozarjam, da bo povzročena tudi znatna, povsem nepotrebna materialna in finančna škoda.

Ta pritožba ni naperjena proti izvedbi referenduma kot takega, je le pritožba na izvedbo v danih razmerah, ki so nastale z napovedjo uradnih institucij in uradnih subjektov na Pozivanje P V na bojkot glasovanja na referendumu pa je še posebej nesprejemljivo glede na specifičnost sedanje slovenske ureditve , ki v 90 členu Ustave učinek referenduma (zavrnitev zakona) – pogojuje ne samo z večino glasov volivcev, ampak z doseganjem zavrnitvenega kvoruma, to je 1/5 volilnega telesa to je cca 345.000 glasov – proti zakonu.

Zato je vsakršno pozivanje predsednika vlade in dveh vladajočih koalicijskih strank na bojkot referenduma povsem nedopustno vplivanje državnih organov na referendumski izid, kar pa je po definiciji v demokraciji povsem nedopustno, z demokratičnega vidika pa zavržno dejanje.

Spregled tega dejstva s strani DVK in/ali Vrhovnega sodišča bi pomenil legalizacijo abstinence kot volilne izbire, čeprav v tem primeru v resnici ne gre za volilno – referendumsko izbiro, ampak za referendumsko prevaro, ko neudeležba na referendumu, izrecno vpliva na njegov izid. Kot rečeno gre za zlorabo zavrnitvenega kvoruma, ki je (poleg večine glasov proti) pogoj za učinek referenduma in je na koncu odločilen.

V primeru, da bo neustavni referendum kljub vsemu izveden, je povsem realna konkretna nevarnost, da bo vložena pritožba na referendumski izid – ne glede na konkreten rezultat referenduma.

V izogib več milijonskega stroška neustavnega referenduma, pozivam DVK, da pozove vse prizadete akterje, da ustavijo vse priprave in s tem povezane aktivnosti .

O zadevi bom takoj obvestil tudi slovenske EU poslance, da problem predstavijo posebni delegaciji EU parlamenta oz. evropskih institucij , ki prihaja prav ta teden na nadzorstveni obisk v Slovenijo , na pregled vladavine prava in kršitev demokratičnih pravil v Sloveniji !

Svoboda ne more biti svoboda zlorabljanja demokratičnih pravil, še posebej pa ne s sklicevanjem na kulturo.

Prosim DVK za čimprejšnji odgovor in ukrepanje !