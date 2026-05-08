(PREJELI SMO) Pijanci, drogiranci, mrhovinarji in lažnivci nimajo pravice voditi države! (povolilni odmev)

Piše: Vili Kovačič

Slovenci kremeniti prehlajeni predmet zgodovine, je zapisal Tomaž Šalamun sredi prejšnjega stoletja v pesmi Duma 1964. In je v tedanji diktaturi proletariata nad proletariatom dobil za to 10 dni zapora. Danes pa je norčevanje iz samih sebe postalo nacionalni šport. Idejo za zmerjanje ljudi s fašisti pa je na dražgoški proslavi pred leti ustoličil nihče drug kot slovenski Don Corleone – Milan Kučan, kar je odlično dokumentiral novinar in zgodovinar dr. Jože Možina v zgodovinski oddaji Utrip , tedaj ko RTVSLO še ni bila depolitizirana, v tednu takoj po Dražgoškem dogodku. Sicer pa Milan niti ni originalen, saj fašizem kot psovka , izvira že od Stalina. A v novem času so se stvari močno spremenile.

Glede na to kako deluje slovenski parlament danes in je delovala njegova narcisoidna predsednica , se samo po sebi postavlja vprašanje: ali so ti ljudje sploh prisebni oziroma pri pravi pameti ali pa so »gladki«, torej nečisti in drogirani, kot se temu reče v ljudskem žargonu.

Zato , spričo mnogih tovrstnih proti kulturnih presežkov utemeljeno zahtevamo, da se za poslance in poslanke D Z, pa tudi EU poslance, uvede obvezni vzorčni test čistosti na delovnem mestu: test na droge, alkotest in poligraf-detektor laži. Slednji, to je detektor laži, je posebej nujen pred nastopi predsednika vlade Roberta Goloba, saj z odgovori na vprašanja poslancev DZ kar kliče k njegovi uporabi. Posebej se je to izkazalo ob njegovem testu integritete in zaslišanju glede kanala C0 na preiskovalni komisiji v D Z, ko je izjavil, da on s problemom ni seznanjen in da stroka o ustreznosti kanala C0 ni enotnega mnenja, kar seveda nikakor ne drži. Sicer pa je vse to zelo konkretno dokumentirano v knjigi »Gospod nateg« , Bojana Požarja. Ta kratek povzetek uničevalskega pohlepa in pohoda pa seveda s tem ni zaključen.

Zgodovine ni mogoče obrniti nazaj, je pa mogoče usmeriti pogled v preteklost zato, da bi bolje predvideli in uvideli prihodnost. Zato je ponovno prišel čas, da pokažemo vrednostne vzore iz časa antifašizma pred 2 svetovno vojno in po njej – ter za sedanjost in prihodnost poiščemo vzor v občudovanja vrednih pomembnih ljudeh, ki počasi a vendarle vztrajno prodirajo v javno zavest, a hkrati izginjajo zaradi načrtnega brisanja spomina.

Za konec pa le še sklepna misel: Hrvatje so domoljubi, Slovenci s(m)o koristoljubi – in neobčutljivi za stvari, ki nas vodijo v propad !

Zato zaključujem s citatom 3 predsednika ZDA in verzom Prešernove Zdravljice ! Z mislijo, ki jo je pred več kot 200 leti izrazil 3 predsednik ZDA Thomas Jefferson :

»Izrodi se vsaka država, kjer je oblast zaupana le voditeljem.

Le ljudje sami so varni varuhi države in če menimo, da ljudstvo ni dovolj izobraženo,

ni rešitev v tem, da ljudem oblast odvzamemo, ampak jih izobražujemo in informiram .To je pravi korektiv zlorab ustavnih pristojnosti«.

Naj zaključim pa z verzom pesnika Franceta Prešerna , ki je 100 let za Jeffersonom, povedal, zakaj nam Slovencem danes v resnici gre:

»Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!… De oblast in z njo čast, ko préd, spet naša bosta last« !

Skratka, da bo oblast postala čast, ne sredstvo napihovanja in laganja – visokih besed in poniglavih dejanj ter samo-morilskih ideologij in po volitvah pozabljenih obljub ! Zato ponavljam naslov:

PIJANCI, DROGIRANCI, MRHOVINARJI IN LAŽNIVCI nimajo pravice voditi države! Zato vsa čast narodnim buditeljem, ki so nam v zgodovini dali in dajali moč, da smo na svoji zemlji stali inu obstali. Vsem sejalcem zla in zmede ter lažnih ideologij navkljub.

Pripis : skoraj neopažena pa je šla mimo nas novica, da se je en poslanec Stranke Resnica dal zdravniško pregledati na čistost. Kar naj bi po mojem sčasoma postalo standard, za vse – ne pa izjema. V parlamentu pa naj bi to postalo stvar hišnega reda, kot je na cesti nedopustno voziti drogiran in pijan. Verjamem in upam, da bo pod novim vodstvom D Z, nov hišni red vzpostavljen prav kmalu in za stalno. In da nas bodo v življenju vodila povsem neideološka načela, ki jih je pred 100 leti in več, poudarjal in promoviral dr. Anton Mahnič, slovenski škof na hrvaškem otoku KRK: Resnica, Lepota in Dobrota.

Nasproti ljudskemu pregovoru: »Dobrota je sirota« naj obvelja Kristusovo, dva tisoč let staro načelo : »Ljudje, ne bojte se, RESNICA VAS BO OSVOBODILA« !