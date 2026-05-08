e-Demokracija
17.6 C
Ljubljana
petek, 8 maja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(PREJELI SMO) Pijanci, drogiranci, mrhovinarji in lažnivci nimajo pravice voditi države! (povolilni odmev)

Prejeli smoSlovenija
Fotografija je simbolična. (foto: Pixabay)

Piše: Vili Kovačič

Slovenci kremeniti prehlajeni predmet zgodovine, je zapisal Tomaž Šalamun sredi prejšnjega stoletja v pesmi Duma 1964. In je v tedanji diktaturi proletariata nad proletariatom  dobil za to 10  dni zapora. Danes pa je norčevanje iz samih sebe postalo nacionalni šport.  Idejo za zmerjanje ljudi s fašisti pa je na dražgoški proslavi pred leti ustoličil nihče drug kot slovenski Don Corleone – Milan Kučan, kar je odlično dokumentiral novinar in zgodovinar dr. Jože Možina v zgodovinski oddaji Utrip , tedaj ko RTVSLO še ni bila depolitizirana, v tednu takoj po Dražgoškem dogodku.  Sicer pa Milan niti ni originalen, saj fašizem kot psovka , izvira že od Stalina. A v novem času so se stvari močno spremenile.

Glede na to kako deluje slovenski parlament danes  in je delovala njegova narcisoidna predsednica ,  se samo po sebi postavlja vprašanje: ali so ti ljudje sploh prisebni oziroma pri pravi pameti  ali pa so »gladki«, torej nečisti in drogirani,  kot se temu reče v ljudskem žargonu.

Zato , spričo mnogih tovrstnih proti kulturnih presežkov utemeljeno zahtevamo,  da se  za  poslance in  poslanke D Z, pa tudi  EU poslance,  uvede obvezni  vzorčni test  čistosti  na delovnem mestu: test na droge, alkotest in poligraf-detektor laži.  Slednji, to je detektor laži, je posebej nujen  pred nastopi  predsednika vlade Roberta Goloba, saj  z  odgovori  na vprašanja poslancev DZ kar kliče k  njegovi uporabi.  Posebej se je to izkazalo ob njegovem testu  integritete in zaslišanju glede kanala C0 na preiskovalni komisiji v D Z, ko je izjavil, da on s problemom ni seznanjen in da stroka  o ustreznosti kanala  C0 ni  enotnega mnenja, kar seveda nikakor ne drži.  Sicer pa  je vse to zelo konkretno dokumentirano v knjigi »Gospod nateg« , Bojana Požarja. Ta kratek povzetek uničevalskega pohlepa in pohoda  pa seveda s tem ni zaključen.

Zgodovine ni mogoče obrniti nazaj, je pa mogoče usmeriti pogled v preteklost zato, da bi bolje predvideli in uvideli prihodnost. Zato je  ponovno prišel čas, da  pokažemo vrednostne vzore iz časa antifašizma pred 2 svetovno vojno in po njej  – ter za sedanjost in prihodnost poiščemo vzor v  občudovanja vrednih  pomembnih ljudeh, ki počasi a vendarle vztrajno prodirajo v javno zavest, a hkrati  izginjajo zaradi načrtnega brisanja spomina.

Za konec pa le še sklepna misel: Hrvatje so domoljubi,  Slovenci s(m)o koristoljubi – in neobčutljivi za stvari, ki nas vodijo v propad !

Zato  zaključujem s citatom 3 predsednika ZDA in verzom Prešernove Zdravljice  ! Z mislijo, ki jo je  pred več kot 200 leti izrazil 3 predsednik ZDA Thomas Jefferson :

»Izrodi se vsaka država, kjer je oblast zaupana le voditeljem.

Le  ljudje sami so varni varuhi države  in če menimo, da ljudstvo ni dovolj izobraženo,

ni rešitev v tem, da ljudem oblast odvzamemo, ampak jih izobražujemo in informiram .To je pravi korektiv zlorab ustavnih pristojnosti«.

Naj zaključim pa   z verzom  pesnika Franceta Prešerna , ki je  100 let za Jeffersonom, povedal, zakaj nam Slovencem danes  v resnici gre:

»Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!… De oblast in z njo čast, ko préd, spet naša bosta last« !

Skratka, da bo oblast postala čast, ne sredstvo napihovanja in laganja – visokih besed in poniglavih dejanj ter samo-morilskih ideologij in po volitvah pozabljenih obljub ! Zato ponavljam naslov:

PIJANCI, DROGIRANCI, MRHOVINARJI IN LAŽNIVCI  nimajo pravice voditi države! Zato  vsa čast narodnim buditeljem, ki so nam v zgodovini dali in dajali moč, da smo na svoji zemlji stali  inu obstali. Vsem sejalcem zla in zmede ter lažnih ideologij  navkljub.

Pripis: skoraj neopažena pa je šla mimo nas novica, da se je en poslanec Stranke Resnica dal zdravniško pregledati na čistost. Kar  naj bi po mojem sčasoma postalo standard, za vse –  ne pa izjema. V parlamentu pa naj bi to postalo stvar hišnega reda, kot je na cesti nedopustno voziti drogiran in pijan.  Verjamem in upam, da bo pod novim  vodstvom D Z, nov hišni red vzpostavljen  prav kmalu in za stalno. In da nas bodo v življenju vodila povsem neideološka načela, ki jih je pred 100 leti in več, poudarjal in promoviral dr. Anton Mahnič, slovenski škof na hrvaškem otoku KRK: Resnica, Lepota in Dobrota.

Nasproti ljudskemu pregovoru: »Dobrota je sirota« naj obvelja  Kristusovo, dva tisoč let staro načelo : »Ljudje, ne bojte se, RESNICA VAS BO OSVOBODILA« !

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026