(PREJELI SMO) Odprto pismo odstavljenemu podžupanu

Piše: dr. Janez Juhant!

Spoštovani gospod Anton Harej!

Negativno presenečen in ogorčen spremljam Vašo odstavitev z mesta podžupana Nove Gorice. Vaše pokončnosti, ki ste jo pokazali pri Vašem političnem delovanju ni mogel, kot ste omenili, zanikati niti župan, ki Vas je moral odstaviti.

Izstopa Vaš pogumen nastop v bran resnice ob govoru ministra na proslavi Dneva državnosti občine NG ter Vaše zavzemanje za vse žrtve revolucionarnega nasilja krutih totalitarizmov 20. stoletja na Goriškem in v Sloveniji. Kot odločni politik ste laikom, klerikom in sploh državljanom zgled zavezanosti resnici in pravičnosti, ki tudi v političnem delovanju postavlja jasno mejo med resnico in lažjo, med umetnostjo možnega in odločilnim zavzemanjem za vrednote demokracije.

Kot dejaven vernik ste pričevalec, kakršni so bili verni v zahtevnih časih in so še danes, da se tudi javno delovanje napaja iz globlje resničnosti, utemeljene v Bogu. Ko se žal bohoti laž v javnem življenju, smo demokrati in verni hvaležni Bogu za tak zgled krščanskega in državljanskega poguma in pričevanja.

Z iskrenim spoštovanjem želim božjega blagoslova in varstva Vam in Vašim !

Zasl. prof. UL dr. Janez Juhant, Društvo Združeni ob Lipi sprave