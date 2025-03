(PREJELI SMO) Ne pozabite, danes shod za pitno vodo v Ljubljani!

Piše: Aleš Primc

Vabljeni na 20. veliki shod za zaščito pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo, DANES, v ponedeljek, 17. 3., ob 14.30 pred Ljubljanski Magistratom.

Sodelujejo: Aleš Hojs, dr. Tina Bregant, Brane Grad, Nada Žgur (kulturni program) in Aleš Primc.

DANES, v ponedeljek, 17.3., ob 14.30 bo jubilejni 20. veliki shod za zaščito pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo pred Ljubljanskim Magistratom. Shodi za zaščito pitne vode so ključni, da nam je v zadnjih dveh letih uspelo v Ljubljani ohraniti čisto pitno vodo in da v tem boju zmagujemo. S tem dajemo sporočilo in pomagamo vsej Sloveniji, da Slovenci ne bomo dovolili, da nam kdorkoli zastrupi vodo v naših pipah. Hvala vsem pogumnim in pokončnim ljudem, ki ste se uprli Jankovićevemu hudobnemu načrtu, da zastrupi pitno vodo!

Upravna enota Ljubljana je začasno prekinila postopek izdaje gradbenega dovoljenja za nevaren in nezakonit kanal C0 oz. Jankovićev drekovod. Gre za izjemno pomembno etapno zmago in priznanje Upravne enote, da smo imeli zagovorniki čiste pitne vode prav, ko smo ves čas govorili, da je postopek na upravni enoti nezakonit. Prav tako pa je nezakonitih vseh 7 do sedaj izdanih gradbenih dovoljenj. Kanal C0 je v popolnem nasprotju z Zakonom o varstvu okolja, Ustavo, strokovnimi standardi in zdravo pametjo. Noben normalen človek namreč ne bo ogromnih 1,2 premera kanalizacijskih cevi vlekel čez zajetje vode, ki jo pije. Po teh ceveh bi vsak dan prepeljali 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak preko zbirališč pitne vode, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi. In to po ceveh, ki v skladu s standardom lahko puščajo 3 deci na m2 meter zalite cevi na uro. To pomeni, če bi bilo, pa vemo da ni, vse 100% kvalitetno narejeno, da bi lahko izteklo v našo vodo samo na 2 km, 14.400 l kanalizacijskih odplak na dan, v celem letu pa več kot 5 milijonov litrov. Bomo res pili vodo, če bo v njo na leto steklo več kot 5 milijonov litrov kanalizacijskih odplak? Poleg tega kanal C0 leži na najbolj potresno ogroženem delu Slovenije. Skoraj vsak dan lahko gledamo, kaj potresi po svetu naredijo, kakšno razdejanje. In če bi dovolili kanal C0 bi v imeli v primeru potresa, ne samo škodo zaradi potresa, ampak še za 50 ali 100 let zastrupljeno vodo.

Zoran Janković po odločitvi upravne enote napoveduje, da bo še naprej delal vse, da bi zastrupil vodo. Zato moramo naše aktivnosti sedaj po tej zmagi na upravni enoti ne samo nadaljevati, ampak še okrepiti. In to borci za čisto pitno vodo tudi delamo. Sam osebno sem tako vložil 692 strani dolgo pritožbo na zapisnik ustne obravnave na upravni enoti. V zakonu o varstvu okolja je namreč navedeno, da je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Se pravi, da je treba pri vsakem projektu, kjer obstaja MOŽNOST, da bi lahko prišlo do pomembnega vpliva na okolje, izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ves postopek na upravni enoti, stališča strokovnjakov, na stotine strani dokumentacije pa dokazujejo, ne samo, da obstaja možnost, ampak da je gotovo, da bi v primeru izgradnje in zagona kanala C0 prišlo do zastrupitve pitne vode, ki jo vsak dan uporablja več kot 400.000 ljudi.

Težišče pravnega in upravnega boja za zaščito pitne vode se je, potem ko je Upravna enota Ljubljana prekinila postopek izdaje že 8. gradbenega dovoljenja za kanal C0, iz Upravne enote preneslo na Ministrstvo za naravne vire in prostor. Preko tega ministrstva hoče sedaj Janković izsiliti gradbeno dovoljenje. Gre za ministrstvo, ki je popolnoma podrejeno Jankoviću, zato bomo uporabili vse pravne možnosti, da bo izločeno iz upravnih postopkov v zvezi. Zahteva za izločitev ministra Jožeta Novaka, državnega sekretarja Mirana Gajška in celotnega ministrstva je bila že vložena.

Minister za naravne vire in prostor je dne 3.3.2025 v Državnem zboru na poslansko vprašanje poslanke Anje Bah Žibert v zvezi s kanalom C0 med drugim povedal naslednje: »Jaz upam, da bo projekt zaključen uspešno…« Gre za škandalozno izjavo, saj se je minister za naravne vire in prostor, vsebinsko vnaprej opredelil o postopkih, ki tečejo oz. bodo tekli v okviru ministrstva, ki ga vodi. Minister za naravne vire in prostor je odgovoren za zakonitost delovanja ministrstva. Poleg tega pa bi moral biti minister za naravne vire in prostor prvi odgovoren za varovanje naravnih virov. Namesto tega je izrazil podporo projektu izgradnje in zagona kanala C0, ki bi trajno zastrupil vodo, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi. Z ministrovo vnaprejšnjo opredelitvijo o zadevi, v kateri teče upravni postopek izvaja pritisk na upravne delavce, ki odločajo oz. bodo odločali v tej zadevi v upravnih postopkih na ministrstvu. Javni uslužbenci, ki formalno odločajo v teh postopkih so namreč odvisni od vodstva ministrstva, ministra in državnega sekretarja, ko gre za njihova napredovanja, ter druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Prav tako bi upravni delavci, ki bi odločili v nasprotju z javno izraženo voljo ministra in državnega sekretarja, bili lahko podrejeni mobingu in samocenzuri. S takim ministrom ni zagotovljena nepristranska obravnava ter videz nepristranskosti, ki sta dve temeljni načeli vodenja upravnih postopkov.

Državni sekretar, drugi človek Ministrstva za naravne vire in prostor, je mag. Miran Gajšek. Miran Gajšek je bil 18 let od leta 2005 do 2023 načelnik Oddelka za urejanje okolja na Mestni občini Ljubljana in je bil na občini odgovoren za projekt kanala C0. In zdaj bo ta isti Gajšek, ki je pripravljal ta kriminalen projekt na občini, nepristransko odločal o kanalu C0, se pravi o svojem delu na občini, kot uradnik ministrstva! V nobeni normalni državi to ne bi bilo mogoče! Vsakršno vplivanje Mirana Gajška na postopke oz. njegovo sodelovanje v upravnih postopkih vezanih na kanal C0, bi bilo zato nezakonito in pristransko, saj bi odločal v upravnih postopkih o zadevah, ki jih je sam kot predstavnik investitorja pripravljal na strani Mestne občine Ljubljana.

Ministrstvo za naravne vire in prostor pod vodstvom ministra Jožeta Novaka je že 30. maja 2024 na Upravno enoto Ljubljana poslalo dopis, s katerim so naložili Upravni enoti, da mora izdati gradbeno dovoljenje v roku enega meseca. Ministrstvo za naravne vire in prostor, je namesto da bi naročilo Upravni enoti, da ščiti javni interes in zaščiti pitno vodo ter skrbno preuči vse strokovne in zakonske argumente, naročilo da mora upravna enota v enem mesecu izdati gradbeno dovoljenje za kanal C0, s čemer bi se zastrupila pitna voda. Gre za grob, nezakonit pritisk političnega organa ministrstva na Upravno enoto ter siljenje upravne enote Ljubljana, da deluje nezakonito, da ne razišče vseh okoliščin, dejstev in dokazov, ki so potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dopis je še dodaten dokaz o pristranskosti Ministrstva za naravne vire in prostor ter njegove podrejenosti Zoranu Jankoviću, zato je izločitev Ministrstva za naravne vire in prostor iz vseh postopkov odločanja o gradbenem dovoljenju za kanal C0 nujna.

Čaka nas veliko pravnih bitk, ključno pa je, da uradnice in uradniki vidijo, da jih ljudje gledajo ter od njih pričakujejo zakonito delovanje. Zato je izjemno pomembno, da pridete v ponedeljek, 17. marca ob 14.30 na velik, množičen shod za zaščito pitne vode pred Ljubljanski Magistrat. Pridite in povabite s sabo še svoje sorodnike in prijatelje. Vsem hvala za naprej in za nazaj!