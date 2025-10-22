(PREJELI SMO) Molitve in slovesnosti za žrtve komunističnega nasilja ob Vseh svetih, 80 let po pobojih

Piše: Nova slovenska zaveza

Molitve in slovesnosti za žrtve komunističnega nasilja ob Vseh svetih, 80 let po pobojih

KUCJA DOLINA, nedelja, 26. oktober

V Kucji dolini pri Podutiku na severu Ljubljane bo v nedeljo, 26. oktobra 2025 ob 15. uri molitev za domobranske ranjence in druge žrtve, pobite maja 1945 v Brezarjevem breznu in nato zakopane v dolini. Sodeluje več župnij dekanije. Po molitvi bo z nagovorom obudila spomin na pobite zgodovinarka dr. Lilijana Žnidaršič Golec.

ŠKOFJA LOKA, četrtek, 30. oktober

Na pokopališču Lipica pri Škofji Loki bo v četrtek, 30. oktobra 2025 ob 14.30 molitev z žalno slovesnostjo. Molitveni obred bo vodil upokojeni beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar. Spomnili se bomo žrtev, pobitih na Škofjeloškem, in tistih iz brezna Macesnova Gorica, ki v kostnici Lipica čakajo na pogreb. Z nagovorom bo sodeloval predsednik Nove Slovenske zaveze dr. Matija Ogrin.

KOČEVSKI ROG, petek, 31. oktober

Molitev za nepokopane žrtve morišč na Kočevskem organizira župnija Kočevje v petek, 31. oktobra 2025 popoldan ob 15. uri pri kapeli ob breznu Pod Krenom v Kočevskem Rogu.

ORLOV VRH, nedelja, 9. november

V nedeljo, 9. novembra 2025 ob 11. uri bo na Orlovem vrhu na Ljubljanskem gradu molitev za padle domobrance, pokopane na oskrunjenem domobranskem vojaškem pokopališču. Po molitvi bo ob 12. uri sveta maša v cerkvi sv. Jakoba. Molitev in mašo bo vodil župnijski upravitelj p. Tomaž Mikuš SJ. Vabljeni k molitvi in spominu na vse padle.

SORICA, nedelja, 9. november

V nedeljo, 9. novembra 2025 ob 10.30 bo v Sorici sveta maša za farane, pobite med in zlasti po vojni. Po maši bo kratka slovesnost pri farni spominski plošči v spomin na pomorjene, zbrane bo nagovoril predsednik Nove Slovenske zaveze dr. Matija Ogrin.

Lepo vabljeni!