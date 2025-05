(PREJELI SMO) Majniška deklaracija 2025 – poziv h Koaliciji zdravega razuma (KZR)

Piše: Vili Kovačič in podpisniki

Spoštovane državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci in vsi, ki vam je Slovenija dom ali domovina! Prišel je čas usodne odločitve, ki ne omogoča popravnega izpita. Smo pred prelomnimi volitvami, na katerih lahko združeni, brez izključevanja, dosežemo zgodovinsko dober rezultat in omogočimo formiranje trdne, razvojne vlade – KOALICIJE ZDRAVEGA RAZUMA.

Vladajoča koalicija, ki dnevno dokazuje, da ni sposobna voditi državo, mora čim prej oditi ! Naj ostane le neprijeten spomin na izgubljeni čas. Upravljanje države pa naj preide v roke ljudi, ki imajo pogum in razum za spremembe in dokazano vztrajnost in sposobnost upravljanja in vodenja države in jih pri tem vodi skrb za vse državljane. Potrebujemo ljudi, ki bodo v dejanjih, ne v besedah, spoštovali vladavino prava in neodvisnost treh vej oblasti, česar od nastopa te vlade ni več. Ta vlada hoče uničiti vse: ločenost treh vej oblasti, medijsko pluralnost, vladavino prava, socialno pravičnost, svobodo govora, dostojanstvo živih in mrtvih, dostojno starost in sožitje mladih in starejših v pomenu, ki ga zagotavljata dom in družina. Sedanja vlada pa dela vse za njihovo razgradnjo. Ukinja celo vlogo očeta ter omogoča trgovino z otroki. V bistvu pa gre za to, da se vladajoči ne zavedajo, da država ne more biti predmet eksperimentiranja in ugrabljena lastnina izvoljenih.

Rak rana, ki najbolj najeda celotno slovensko družbo in državo leta 2025, pa ni le popolna nesposobnost vladanja, ampak tudi uničevalski milijardni pohod korupcije in klientelizma – od zdravstva do največjih državnih infrastrukturnih projektov ter do uničevanja naravnih virov – vode, zemlje in zraka ter kulturne dediščine. Povsem sterilni organi pregona, pravosodja in tožilstva pa namesto povzročiteljev preganjajo politično konkurenco. Po formuli: najprej diskreditacija, nato likvidacija, če je potrebno tudi fizična. Odvijajo se montirani političnimi procesi z zlorabo pravosodja ter s podporo vodilnih medijev. Poštene volitve pa še vedno ostajajo nedosegljiv ideal. Vendar je skrajni čas, da po treh desetletjih po volitvah ne ostane več tako:

Od prve Majniške deklaracije leta 1848 je minilo 177 let, kar je dovolj, da postanemo kot državljani odrasli in vredni življenja pod svobodnim soncem in da kot aktivni državljani končno postanemo gospodar na svoji zemlji. Od zahtev tretje Majniške deklaracije leta 1989 je uresničena samo zahteva po državni suverenosti. Demokracija, pluralizem in delitev oblasti na tri veje in 3. člen Ustave, po katerem ima v Sloveniji oblast ljudstvo, pa so ostali skoraj v celoti neuresničeni. Nabor neizpolnjenih nalog je ogromen in zelo veliko truda bo potrebno, da nadoknadimo, kar smo zaradi okoliščin in lastne lahkovernosti in brezbrižnosti zapravili. Žal nam zdaj grozi celo razpadanje države in njenih podsistemov. To stanje bo mogoče popraviti le z velikimi napori in s takšno politično večino in z političnim vodstvom, ki bo izvedlo prelom na ključnih pozicijah, predvsem pa z ničelno toleranco do korupcije, ki je žal dobila nepredstavljive dimenzije. To bo zahtevalo ne le sposobnost in vizijo, pač pa tudi izjemno vztrajnost, delavnost in pogum. Pogum za razum ! Podobno kot v svetu, je tudi v Sloveniji globoka kriza institucij, znotraj katerih pa v Sloveniji ne more priti do ločitve treh vej oblasti, ker so med seboj zlizane, namesto da bi nadzorovale druga drugo – začenši s predsednico države, predsednikom vlade, ustavnim sodiščem, vrhovnim sodiščem sodstvom, policijo, tožilstvom in sodstvom. To onemogoča razvoj na vseh področjih, tudi v gospodarstvu, vzgoji, znanosti in šolstvu ter civilni družbi in kulturi. Obenem je prisotno veliko nezadovoljstvo ljudi s takšnim stanjem, zato prevladujejo apatija, malodušje, obup in celo odsotnost smisla in celo izguba volje do življenja. Vendar ni nujno, da je tako. Temu se želimo in moramo zoperstaviti !

Leta 1990 si je slovenski narod s plebiscitom prvič v zgodovini pisal sodbo sam. Iz tega je nastala nova država. Danes gre za to, da to državo ohranimo, popravimo in jo naredimo funkcionalno in prijazno ter pravično in svobodno za vse državljane. Stanje je zelo slabo, vendar ne obupajmo, saj je za spremembo dovolj, da pridemo masovno volit in ne kupimo več mačka v žaklju, predvsem pa, ne nagrajujmo lumpenproletarske bogataške elite, ki si veselo deli nagrade, privilegije ter samopostrežno in brez nadzora zlorablja oblast.

Lažna večinska medijska slika je daleč od resnice. Dejanski procesi pa gredo v popolnoma nasprotno smer – v smer korupcije gigantskih razsežnosti in policijske države za zaščito kleptomanske oblastne elite, ki hoče ta proces zaustaviti celo s podreditvijo represivnih organov sodstva, tožilstva in policije. Hkrati pa se dogaja raznarodovanje, demografska degradacija in vsiljevanje uvoženih nevrednot »prebujenstva« in teorije spola kar dolgoročno vodi v propad in izumrtje Slovencev v svoji lastni državi. Obenem pa kot civilizirana država žal, namesto duhovnega in fizičnega izbrisa spomina, ne zmoremo pokopati vseh svojih mrtvih na spoštljiv in pieteten način.

Laž, korupcija in prazne obljube ne morejo biti vsebina politike. Zato pojdimo na volišča in glasujmo za resnične spremembe – v korist mladih in starejših, zase in za svoje vnuke. Politika je preveč usodna zadeva, da bi jo prepuščali samodržcem, ki jo zlorabljajo za svoje sladko življenje in svoje privatne interese. Vladanje in upravljanje Slovenije ne sme nikoli več priti v roke prevarantom, ki se ne zavedajo dolžnosti vladanja ter mislijo, da nimajo meja – ustavnih, fizičnih in celo naravnih omejitev in nam celo grozijo z uničenjem elementarnih eksistenčnih virov preživetja: zemlje, pitne vode in zraka.

Zato je zelo pomembno, da ne nasedamo več absurdnemu vzorcu enoumnega glasovanja proti komurkoli in ne pristanemo več na infantilno logiko novih obrazov. To nas vleče k tlom in nam zastira pogled na preteklost, sedanjost in prihodnost. In nam onemogoča uvid v nevarnosti novega časa – novih vojn v Evropi in po svetu. Zato dajmo glas za ljudi, ki bodo garancija za uresničenje in ohranitev vrednot, ki so nas ohranile v zgodovini in nas ohranjajo danes in nam omogočajo razvoj in napredek v bodoče.

Skratka gre za DRUGAČNO – BOLJ PRAVIČNO, SPROŠČENO in NORMALNO SLOVENIJO

Ko rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak ! Da oblast in z njo čast, ko préd, spet naša boste last ! ( F. P.)

Pobudniki – soustvarjalci deklaracije: