(PREJELI SMO) Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada molči – odmev na pisanje časopisa Delo

Piše: Jakob Grošl, Velenje

V Koaliciji proti cerkvenim privilegijem in Združenju ateistov Slovenije ocenjujejo, da je prepoved političnega delovanja verskih skupnosti, še posebno Katoliške cerkve, nujna za zaščito ustave in pravnega reda ter suverenosti slovenske države.

Kot primer po njihovi oceni nedovoljenega delovanja navajajo nedavni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Ali je človeško življenje politična kategorija v klasičnem smislu? Človek kot individuum se sicer vključuje v politično dogajanje, vendar je njegovo osebno, čustveno življenje izključno osebna stvar. Razmišljanje o zaključku življenja ne more biti predmet političnih usmeritev, zato tudi stališčem in izjavam v obrambo življenja, ni možno pripisati poseganja v politično sfero in posledično kršitev ustave. To je vendar področje etike!

Predlagatelji zakonskih sprememb o izločitvi Katoliške cerkve iz slovenske politike vidijo zlasti nevarnost zaradi njene vključenosti v vesoljno cerkev s sedežem v Vatikanu, ki ga obravnavajo kot tujo državo, katere interes je (celo) v nasprotju z interesi Slovenije. Kakšna fantazija in nevednost! Vatikan očitno enačijo z ZDA ali Rusijo, pri čemer spregledajo, da gre tu za nadnacionalno ustanovo s svojstvenim poslanstvom. Njen pomen se ne meri z velikostjo ozemlja, temveč s številom pripadnikov. Ob tem postane sklicevanje na nadškofa dr. Stresa povsem odveč.

Če odmislimo osebne poglede teh predlagateljev na svet in Slovenijo, vprašujem kaj bi tako škodovalo Sloveniji ob široki, odprti razpravi o njeni prihodnosti? Ali se sami ne zavedajo svoje grožnje demokraciji?