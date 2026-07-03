(PREJELI SMO) Javno pismo za ukinitev obveznega RTV-prispevka

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Spoštovani poslanci Državnega zbora, Vlada Republike Slovenije in vodstvo RTV Slovenija, kot državljan Republike Slovenije izražam odločno nasprotovanje obveznemu plačevanju RTV-prispevka in pozivam k spremembi zakonodaje, ki bi ukinila prisilno financiranje RTV Slovenija ter uvedla pravičnejši sistem financiranja javnega medija.

Temeljno načelo vsake demokratične družbe je svoboda izbire. V Sloveniji pa je posameznik prisiljen plačevati storitev, ki je morda sploh ne uporablja. Mnogi nimajo televizijskega sprejemnika, ne poslušajo programov RTV ali informacije spremljajo prek drugih medijev in digitalnih platform. Kljub temu morajo plačevati prispevek zgolj zato, ker tako določa zakon. Takšna ureditev ni pravična.

Še bolj sporno je, da lahko neplačevanje vodi v izvršbe, rubeže in posege v osebne dohodke. Država uporablja prisilne mehanizme za pobiranje prispevka za medijsko storitev, čeprav gre za vsebino, ki je posameznik morda sploh ne uporablja ali ji ne zaupa. V pravni državi bi morala biti prisila skrajno sredstvo, ne pa običajen način financiranja medija.

Javni medij bi moral predstavljati vse državljane ne glede na njihovo politično, ideološko ali svetovnonazorsko usmeritev. Vendar pomemben del javnosti že vrsto let opozarja, da poročanje RTV Slovenija ni vedno uravnoteženo in da določenim političnim ali družbenim pogledom namenja več prostora kot drugim. Ne glede na to, kako posameznik ocenjuje te očitke, je dejstvo, da javni medij, ki ga obvezno financirajo vsi državljani, mora uživati široko zaupanje javnosti. Kadar je to zaupanje resno načeto, postane obvezno financiranje vse težje opravičiti.

Obvezni RTV-prispevek izvira iz časa, ko je bila televizija glavni vir informacij. Danes živimo v digitalni dobi, kjer imajo državljani dostop do številnih domačih in tujih informacijskih virov. Medijski prostor je bistveno drugačen kot pred desetletji, zato je skrajni čas, da se spremeni tudi način financiranja javnega medija.

Zato predlagam naslednje:

ukinitev obveznega RTV-prispevka za gospodinjstva;

financiranje jasno opredeljenih javnih vsebin iz državnega proračuna pod strogim parlamentarnim in računskim nadzorom ali uvedbo prostovoljne naročnine;

popolno transparentnost poslovanja RTV Slovenija;

redne neodvisne revizije poslovanja in porabe javnih sredstev;

večjo odgovornost vodstva za finančno in programsko uspešnost;

zakonske mehanizme za zagotavljanje politične uravnoteženosti in pluralnosti programa.

Javni medij mora svojo legitimnost graditi na kakovosti, profesionalnosti in zaupanju državljanov, ne pa na zakonski prisili. Nobena demokratična institucija si zaupanja ne more zagotoviti z izvršbami ali obveznimi prispevki. Zaupanje si je treba zaslužiti.

Če RTV Slovenija opravlja kakovostno delo in državljanom ponuja nepristranske ter koristne vsebine, jo bodo ljudje podpirali tudi brez prisile. Če pa je za njeno financiranje nujna zakonska obveznost in izvršilni postopki, je to znak, da sedanji model potrebuje temeljit premislek.

Pozivam odločevalce, da začnejo odprto javno razpravo o prihodnosti financiranja RTV Slovenija in pripravijo zakonodajo, ki bo spoštovala načela svobodne izbire, pravičnosti, transparentnosti in odgovornosti do vseh davkoplačevalcev.

Obvezno plačevanje medijskega prispevka v sodobni demokratični družbi ne bi smelo biti samoumevno. Državljani imajo pravico pričakovati, da bodo javna sredstva porabljena pregledno, odgovorno in za medij, ki enakovredno predstavlja vse ljudi, ne glede na njihova politična ali druga prepričanja. Dokler pomemben del javnosti meni, da temu ni tako, je zahteva po ukinitvi obveznega RTV-prispevka legitimna, razumna in vredna resne obravnave.