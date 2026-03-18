(PREJELI SMO) Izjava Katedrale svobode pred volitvami: Za spremembo!

Piše: Katedrala svobode

V nedeljo odločamo, ali naj gre Slovenija naprej po poti, po kateri se opoteka Golobova vlada ali naj izbere spremembo.

Vlada je bila slaba. Izvajala je ideološke reforme zdravstva, ki so podaljšale čakalne vrste in ogrozile dostop bolnih do oskrbe. Politizirala je policijo in pravosodje, podredila si je večino medijev, slabšala je pogoje gospodarjenja, komplicirala je z birokracijo. Dvigala je davke, ampak za več denarja nismo dobili boljših storitev.

Vlada je ogrožala mednarodno kredibilnost države, se oddaljevala od zahodnih zavezništev in vrednot ter celo posredno izkazovala simpatijo mednarodnemu terorizmu. Imenovanje sodelavke nekdanje UDBE za evropsko komisarko je droben simbol odmika od evropske poti. Golobov mandat je eden tistih, ki od leta 2008 dalje povzročajo razvojno stagnacijo države. Med tem nas dohitevajo in prehitevajo tisti, ki so bile nekoč daleč za nami.

Skozi volilno kampanjo so dominantni mediji dnevno proizvajali in dajali pozornost ekscesom in aferam, da bi odvrnili pozornost od razprave o napakah Golobove vlade. Na prvi pogled sta aferi tudi zadevi s prisluhi na vrhu Svobode in video posnetki, v katerih domači insiderji tujcem razkrivajo umazanije kapitalsko-politične elite. Ampak sta več kot to.

Nihče več si ne more zatiskati oči pred dejstvom, da je slovenska država ugrabljena in je korupcija endemična; da se vrata odpirajo prek osebnih povezav, da so nekateri posamezniki nedotakljivi, da se za majhen honorar, 10%, vse uredi. Da se o zadevah ne odloča na vladi, v parlamentu ali na prostem trgu, ampak nekje v senci. Ljudstvu delijo podkupnine v obliki vinjet, božičnic in dvigov minimalnih plač, da bi v ozadju nemoteno tekli sumljivi posli.

V kontekstu posnetkov je slabo delo vlade bolj razumljivo. Oblast dela zase, ne za državljane. Ne za bolnike, ampak za zasebne dobavitelje javnemu zdravstvu. Ne za informiranost ljudi, ampak za zavajanje ljudi preko medijev. Zato so prepovedali Tarčo.

Oblast, ki je obremenjena z lumparijami, je izpostavljena tujemu izsiljevanju. Država, ki ima oblast izpostavljeno izsiljevanju, ni suverena in ne sprejema suverenih odločitev. Kje vse so še posledice, lahko samo ugibamo.

Politiki niso svetniki. Si pa gledajo pod prste. Med mandatom, še bolj pa, ko se oblast zamenja. Kot se voda v ribniku usmradi, če se ne menja, tako se oblast skvari, če je predolgo v rokah enih in istih, če se počutijo preveč varne, če se jim zdi, da so edino oni poklicani biti oblast.

Zato pozivamo volivce, da glasujejo proti druščini, ki Slovenijo skoraj brez prekinitev obvladuje že od leta 1945.

Pozivamo volivce, da glasujejo proti korupciji, za spremembo!

Za Katedralo svobode:

Žiga Turk

Peter Jambrek

Alenka Puhar

Dimitrij Rupel

Ernest Petrič

Ivan Štuhec

Tomaž Zalaznik