(PREJELI SMO) Hvala za podpis življenja!

Zbranih je več kot 40.000 podpisov za življenje – za človeka, za srce, za upanje!

To ni samo številka. To je glas razuma in vesti slovenskega naroda, ki je jasno rekel NE zakonu SMRTI.

Tistemu zakonu, ki bi legaliziral hladno “odstranjevanje trpljenja” – in hkrati odprl vrata tistim, ki bi radi iz teles bolnikov “izrezovali organe” in jih po potrebi “presajali bogatim in “večno mladim” iz svetovnih elit.