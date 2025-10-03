(PREJELI SMO) Hvala za podpis življenja!

Piše: Alenka Orel v imenu društva Zlata Slovenija
Zbranih je več kot 40.000 podpisov za življenje – za človeka, za srce, za upanje!
To ni samo številka. To je glas razuma in vesti slovenskega naroda, ki je jasno rekel NE zakonu SMRTI.
Tistemu zakonu, ki bi legaliziral hladno “odstranjevanje trpljenja” – in hkrati odprl vrata tistim, ki bi radi iz teles bolnikov “izrezovali organe” in jih po potrebi “presajali bogatim in “večno mladim” iz svetovnih elit.
Kajti – mar ni to, kar se skriva za lepimi besedami o “sočutni smrti”?
Da bi si mogočni kupili še nekaj let – z življenji naših šibkih, starih, bolnih?
Hvala vsem, ki ste podpisali za življenje, za dostojanstvo in za človeka, ki ni kos mesa za trg in eksperiment.
Mi smo narod srca, ne narod hladnih skalpelov!
In če kdo misli, da bomo tiho, naj ve – življenje ima glas, in ta glas ste vi, ki ste podpisali.