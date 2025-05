(PREJELI SMO) Glas za otroke in družine: Pišite poslancem, naj zaščitijo pomen očetovstva! (+video)

Piše: Glas za otroke in družine

Pišite poslancem, da bodo videli, da veliko ljudi spoštuje očete in nasprotuje spornemu zakonu!

Napišite jim svoje argumente ali uporabite spodnjo predlogo. V priponki so naslovi poslank in poslancev, ki jih prekopirajte kot skrite naslove (SKP). V zadevo zapišite čimbolj izvirne naslove, da ne bodo mogli vašega sporočila enostavno umestiti v neželjeno pošto. V prejšnjih eGlasnikih smo zapisali še več različnih argumentov, ki jih tudi lahko uporabite.

»Spoštovana poslanka, spoštovani poslanec!

Odločno nasprotujem spremembam zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki bi uzakonil da je oče nepotreben za otroka, zato vas prosim, da zakona zavrnete.

Dober oče je neprecenljiv za vsakega otroka. Država nima pravice otroku vzeti dobrega očeta. Moški in ženske morajo sodelovati, ne pa se izključevati iz družine. Država bi s tem zakonom vsem moškim sporočila, da v družini niso potrebni. Ta zakon je krivičen napad na otroke, saj potrebujejo očetovsko vzgojo in zgled, ki sta pomembna za njihov vsestranski razvoj. Predlagani zakon tudi sistematično uničuje vrednoto družine, katere temelj sta moški in ženska, mama in oče, ki se imata rada, se dopolnjujeta in skupaj gradita družino.Ta zakon bo pomenil v vrtcih in šolah nadaljnje širjenje nevarne radikalne LGBT ideologije, ki otroke sili naj si sami izbirajo oz. menjajo spol in spolno usmerjenost.

Lepo pozdravljeni, Podpis«

Zakon proti očetom je huda manipulacija žensk

Zakon uvaja tudi hudo manipulacijo žensk. Punce bodo od malega učili, da imajo štiri možnosti, kako priti do otroka: a) si samska, greš na kliniko in te oplodijo; b) si lezbijka in te oplodijo na kliniki; c) imaš moškega partnerja in te oplodijo na kliniki, č) imaš moškega partnerja in imata skupaj otroka. Pri tem jim bodo propagirali, da je prednost oploditve na kliniki, da dobiš takega otroka kot hočeš (spol, barva las, barva oči, telesne lastnosti itn.).

Ste se že prijavili na sejo Odbora za zdravstvo 3.6.2025 ob 14.00?

Prijavite se na el naslov:[email protected]. V prijavi napišite, da želite v skladu z 51. členom Poslovnika Državnega zbora predstaviti stališče do predloga sprememb Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Prijavo pošljite tudi na [email protected], da bomo lažje koordinirali pripravo vsebin na seji (da ne bo preveč ponavljanja).

Mnenji dr. Andreja Perka in mag. Romana Vodeba o spornem zakonu

