(PREJELI SMO) Glas upokojencev: “Ne bomo dopustili, da se starostnikom jemlje tisto, kar jim pripada pošteno in zasluženo!”

Piše: Glas upokojencev

Stranka Glas upokojencev odločno zavrača in ostro obsoja sramotni predlog pokojninske reforme, ki je bil danes podpisan s strani socialnih partnerjev. Ta predlog je nesprejemljiv in pomeni novo obliko varčevanja na račun upokojencev, ki so že zdaj na robu preživetja. To je sramotno dejanje političnih strank, ki so dopustile to ponižanje!

Primerjalna analiza pokojninskih sistemov v Evropski uniji jasno kaže, da Slovenija s tem predlogom dodatno zaostaja za državami, kjer so upokojenci deležni bistveno višjih prejemkov in boljše socialne varnosti. Medtem ko v številnih državah, kot so Avstrija, Nemčija in Švedska, upokojenci prejemajo 13. in celo 14. pokojnino brez dodatnih pogojev, želi slovenska vlada upokojencem celo odvzeti osnovne pravice!

Politiki, zavrnite ta škodljiv predlog! Ne bomo dopustili, da se starostnikom jemlje tisto, kar jim pripada pošteno in zasluženo. Glas upokojencev bo uporabil vsa sredstva, da prepreči uveljavitev te katastrofalne reforme. Če bo potrebno, bomo organizirali množične proteste in uporabili vse pravne ter politične mehanizme, da zaščitimo pravice starejših!

Medtem ko se energetski lobi z Robertom Golobom na čelu bogati, se upokojence želi spraviti na rob preživetja in usmrtiti, kajti v pripravi je tudi Zakon o evtanaziji – beri samomoru upokojencev in drugih marginalnih skupin.

Opozarjamo tudi na popolno brezbrižnost oblasti do že tako nizkih pokojnin, ki ne omogočajo dostojnega življenja. Ta predlog je nadaljevanje sistematičnega uničevanja socialne varnosti starejših generacij!

Stranka Glas upokojencev zato zahteva:

TAKOJŠNJO ZAVRNITEV predloga pokojninske reforme! Uvedbo 4-kratnega usklajevanja pokojnin na letni ravni! Uvedbo božičnice v obliki 14. pokojnine in regres za vse upokojence v višini, kot ga prejemajo delavci! Uvedbo minimalne pokojnine, ki ne bo nižja od praga revščine in bo znašala najmanj 1000 €! Pravično obdavčitev pokojnin, ki bo upoštevala življenjske stroške upokojencev! Popolno reformo zdravstvenega sistema, ki bo omogočala hitrejši dostop do zdravstvenih storitev za upokojence! Višje vdovske pokojnine in ukinitev krivičnega sistema delitve pokojnin med vdovami in otroki! Enakopravno obravnavo upokojencev z delovno aktivnim prebivalstvom, vključno s prilagoditvami dohodninske zakonodaje v korist starejših! Zagotovitev dodatnih socialnih storitev za starejše, kot so brezplačen javni prevoz, subvencije za energente in lažji dostop do domov za starejše! Popravo krivic za moške pri odmernem odstotku pokojnine za nazaj! Usklajevanje pokojnin po modelu: 80 % v razmerju s povprečno plačo in 20 % glede na inflacijo!

Upokojenci niso breme, temveč steber naše družbe! Zahtevamo, da se jim izkaže spoštovanje in zagotovi dostojno starost! Dovolj je poniževanja!

Primerjalna analiza vladnega predloga pokojninske reforme in naših zahtev – osnutek

Vladna pokojninska reforma ne prinaša rešitev za upokojence, temveč dodatno poslabšuje njihov položaj. Namesto dostojnih pokojnin, pravičnih izračunov in socialne varnosti ponuja podaljšanje delovne dobe, nižje pokojnine in zavajajoče dodatke.

V stranki Glas upokojencev to odločno zavračamo in zahtevamo sistemske rešitve, ki bodo upokojencem omogočile dostojno življenje!

Področje Vladni predlog Naše zahteve Višina pokojnin Pokojnine ostajajo prenizke. Ni predvidenega takojšnjega zvišanja. Zahtevamo takojšnje zvišanje pokojnin! Minimalna pokojnina mora znašati vsaj 1.000 evrov, pokojnine do 1.000 evrov naj se zvišajo za 20 %, med 1.000 in 1.500 evri za 15 %, nad 1.500 evrov pa za 5 %. Ne bomo dovolili, da starejši životarimo! Izračun pokojninske osnove Podaljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove na 35 let ali več, kar pomeni nižje pokojnine za prihodnje upokojence. Zavračamo ta ukrep! Zahtevamo, da se pokojninska osnova izračunava na najugodnejših 24 let, saj daljše obdobje kaznuje upokojence, ki so imeli nižje dohodke v začetku kariere. Odmerni odstotek Odmerni odstotek ostaja nizek, kar zmanjšuje višino pokojnin. Iz 63,5% postopoma na 70% Zahtevamo dvig na najmanj 78 %! Tisti, ki smo delali več kot 40 let, moramo prejeti pošteno in dostojno pokojnino. Upokojenci smo ta denar zaslužili! Usklajevanje pokojnin Počasno usklajevanje: 80 % rasti cen + 20 % rasti plač, kar pomeni, da pokojnine še naprej izgubljajo vrednost. Zahtevamo štirikrat letno usklajevanje pokojnin, da bodo pokojnine sledile življenjskim stroškom. Ne bomo dovolili, da vlada uničuje naše dostojanstvo s počasnim in nezadostnim usklajevanjem!Usklajevanje: 80% ( rast povprečnih plač):20%(inflacija) Zimski dodatek Vladni predlog uvaja enkraten zimski dodatek od 150 do 250 evrov, kar je zgolj populistična poteza. Ne dovolimo, da nas vlada pomirja z drobtinicami! Zahtevamo uvedbo božičnice in letnega regresa za vse upokojence, ne glede na višino pokojnine! Upokojenci imamo pravico do dostojnega življenja, ne pa do miloščine! Upokojitvena starost Postopno zvišanje na 62 let za posameznike s 40 leti pokojninske dobe in 67 let za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe. Odločno zavračamo! Tisti, ki smo delali vse življenje, imamo pravico do upokojitve brez dodatnih omejitev in podražitev! Zahtevamo, da se obstoječi pogoji ohranijo in izboljšajo. Socialna pravičnost Reforma ne predvideva ukrepov za popravo krivic starejšim generacijam upokojencev. Zahtevamo pravičen mehanizem za odpravo preteklih krivic! Mnogi upokojenci so bili v preteklosti oškodovani zaradi nepravičnih izračunov pokojninskih osnov. To je treba popraviti zdaj! Vloga upokojencev pri reformi Odločanje o reformi poteka brez sodelovanja upokojencev. Zahtevamo aktivno vključitev upokojencev v pripravo reforme! Ne bomo dovolili, da vlada sprejema odločitve o nas brez nas! Vdovske pokojnine ostajajo nerešen problem.

Ne bomo tiho! Zahtevamo dostojne pokojnine in pravično reformo!

Pokojnine niso privilegij, ampak pravica! Zato bomo vztrajali pri zakonodajnih spremembah, ki bodo resnično izboljšale življenje upokojencev. Pozivamo vlado RS in predsednika vlade Roberta Goloba, naj preneha zavajati upokojence in začne sprejemati ukrepe, ki bodo zagotovili socialno pravičnost in dostojno starost za vse!

S spoštovanjem,

Pavel Rupar, predsednik stranke Glas upokojencev

Alenka Orel, predsednica Sveta stranke Glas upokojencev