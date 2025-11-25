(PREJELI SMO) Fides poziva Ministrstvo za zdravje k takojšnjemu ukrepanju – Slovenija lahko ostane brez maksilofacialne kirurgije

Piše: Fides

Po medijskem razkritju vsebine strokovnega sestanka v UKC Ljubljana, objavljenega, so v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Fides, Ministrstvo za zdravje opozorili na skrajno zaskrbljujoče razmere na področju maksilofacialne kirurgije. Po 1. maju 2026 v Sloveniji morda ne bo več mogoče zagotoviti terciarne obravnave bolnikov s hudimi obraznimi poškodbami, malignimi spremembami in prirojenimi deformacijami.

V Fidesu opozarjajo, da gre za neposredno posledico novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki je bila sprejeta kljub enotnim in nedvoumnim opozorilom strokovnih teles, kot sta Strokovni svet za maksilofacialno kirurgijo (MAFAOK) in Razširjeni strokovni kolegij. Ministrstvo za zdravje je opozorila ignoriralo – in danes se uresničujejo napovedi o razpadu ključne zdravstvene dejavnosti.

V sindikatu Fides so zato že pozvali Ministrstvo za zdravje, naj nemudoma skliče krizni sestanek z vsemi ključnimi deležniki – UKC Ljubljana, strokovnimi telesi in sindikatom – z jasnim ciljem: preprečitev razpada sistema in takojšen umik škodljive novele ZZDej.

Primer maksilofacialne kirurgije ni osamljen incident, temveč simptom razpada, ki ga povzroča neodgovorno upravljanje z zdravjem ljudi. Če država še naprej vztraja pri ignoranci in neukrepanju, bodo posledice neposredne in v najslabšem primeru nepopravljive – za bolnike in za zdravstveni sistem kot celoto.

Ta primer potrjuje širši vzorec ravnanja vlade: nepripravljenost na dialog, ignoriranje stroke in politična trma, ki vodi v razgradnjo zdravstva. Enaka nepripravljenost vlade na konstruktivno sodelovanje in dialog se kaže že več kot leto dni v ignoriranju zahtev zdravniške stavke, najdaljše v zgodovini samostojne Slovenije. Namesto iskanja rešitev je vlada odgovorila s posegi v temeljno pravico do stavke in z zakonodajnimi ukrepi, ki poglabljajo kadrovsko krizo in rušijo strokovne temelje sistema. Obe potezi – omejevanje stavke in sprejem novele ZZDej – sta zaradi resnih ustavnopravnih pomislekov že predmet presoje na Ustavnem sodišču, kar dodatno potrjuje, kako sporne in škodljive so njihove posledice za zdravstveni sistem.

Pri tem v sindikatu ocenjujejo, da je ključna težava v popolni nezainteresiranosti vlade za iskanje rešitev, ki jih stroka jasno artikulira že dolgo: vsebine zdravstvenega stebra plačnega sistema kot fleksibilizacija plačnega sistema, izboljšanja pogojev dela in preprečevanja nadaljnjega odhajanja kadra. Vlada tudi ob alarmantnih razmerah ne kaže pripravljenosti na resna pogajanja ali odpravo napačnih sistemskih odločitev – namesto tega zdravnike ignorira, diskreditira in administrativno omejuje.

Vsak dan odlašanja pomeni več izgubljenih možnosti za zdravljenje – in več izgubljenih življenj.