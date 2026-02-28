(PREJELI SMO) Država je rešena. Demokracija stoji. Instagram je pod nadzorom.

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Nekoč v deželi pod Alpami je živela strašna, nevarna pošast. Ni ropala bank, ni tihotapila droge, ni prala milijonov. Objavljala je statuse.

Ime ji je bilo Repić.

In ko je objavil nekaj preveč pikrih misli, so se v globinah države oglasili alarmi. Ne tisti mali, lokalni. Ne. Aktiviral se je končni šef. Nacionalni preiskovalni urad. Elitna enota. Tista, ki lovi mafijo, kartelske šefe in ljudi, ki znajo odpreti Excel brez panike.

»Imamo ga,« so rekli.

»Koga?«

»Influencerja.«

»Koliko milijonov?«

»Nekaj tisoč evrov.«

Tišina. Nato pa: »Pošljite vse.«

Na letališču je završalo. Ljudje so mislili, da je padel mednarodni preprodajalec diamantov. Ne. Padel je človek z Instagramom. Akcija kot v Hollywoodu. Manjkala je samo še počasna hoja proti kameri in eksplozija v ozadju.

Direktor Darko Muženič je stopil pred kamere. Novinar ga vpraša, ali je morda to naročil premier Robert Golob.

Muženič: »To težko komentiram.«

Prevod: »Komentiram lahko, ampak bi rad še naprej hodil v isto službo.«

Medtem so zasegli 50 naprav. Petdeset! Zaradi domnevnega izsiljevanja za nekaj tisočakov. To pomeni, da je imel Repić verjetno toaster z Wi-Fijem, pametni hladilnik, dve rezervni Nokii iz leta 2003 in kalkulator, ki je deloval sumljivo.

Forenziki zdaj že tretji teden analizirajo njegov Fitbit. Obstaja sum, da je srčni utrip poskočil ob branju novice o Gibanje Svoboda. To je lahko motiv.

Nekdanji šef kriminalistov Dušan Mohorko je verjetno doma gledal vse skupaj in si mislil: »V mojih časih smo čakali, da nekdo dejansko prevzame denar.« Danes očitno zadošča, da prevzame Wi-Fi signal.

Najlepše pri vsem? Organizirani kriminal po Sloveniji trenutno panično briše profile na družbenih omrežjih.

»Fantje,« pravi mafijski šef, »mi imamo milijone, orožje in jahte.«

Drugi odvrne: »Ja, ampak nimamo influencerja. Smo varni.«

In tako elitna enota mirno spi. Država je rešena. Demokracija stoji. Instagram je pod nadzorom.

Naslednja tarča? Človek, ki je napisal jezen komentar pod vremensko napovedjo.

Narod pa gleda ta spektakel in se ne ve, ali naj se drži za trebuh od smeha … ali za glavo.