(PREJELI SMO) Dovolj je!

Piše: ZOCIS – Zveza Organizacij Civilne družbe Slovenije

Z žalostjo in razočaranjem spremljamo dogajanje v Novem mestu, kjer je ugasnilo življenje Aleša Šutarja, moža in očeta, ki je dal življenje, da bi rešil svojega otroka pred nasiljem. Naj večno spokojno počiva v miru, ker je naredil pravo dejanje.

Naše razočaranje je nad tem, da država in njeni organi niso bili v stanju preprečiti tega dejanja že s tem, da je morilec sploh imel možnost storiti to strašno in zavržno dejanje. Glede na njegovo kriminalno preteklost, bi bil moral biti že zdavnaj kaznovan in poslan na socialno zdravljenje.

Pozdravljamo dejstvo, da sta pravosodna ministrica Katičeva in minister za notranje zadeva Poklukar ugotovila svojo objektivno odgovornost in odstopila.

Iz zadnjih izjav za javnost različnih deležnikov pa izhaja, da to ni dovolj.

Najprej je za to dejanje objektivno odgovorno sodstvo, tisto, ki ustrezno ne procesira dejanj, ne samo tega storilca, pač pa vseh storilcev, ki fizično napadajo druge osebe in ogrožajo njihovo življenje. Sodbe so mile, izrečene v najmanjši možni meri in prepočasne ali pa so izrečeni samo prekrški.

Dejansko je objektivno odgovoren tudi Robert Golob, predsednik vlade, ki je v preteklosti prepustil reševanje romske problematike posameznim ministrom in ni prevzel vloge orkestriranja vseh potrebnih akcij, da se reši romska problematika. Vedno poudarja dolgoročne rešitve, trenutne probleme pa pometa pod preprogo.

Objektivno je odgovoren tudi Luka Mesec, minister za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, ki je v preteklosti izražal zadržan odnos do kaznovalnih ukrepov in je še pred kratkim izjavil, da socialni transferi ne smejo trpeti zaradi kaznovalne politike.

Objektivno odgovorna je tudi koalicija v Državnem zboru, ki ob zadnjih napadih Romov v JV Sloveniji ni sprejela predloga strožje zakonodaje samo zato, ker predlog ni prišel s strani koalicije.

Ponovno vidimo, da predsednik vlade Golob s predlaganimi ukrepi namerava zaščititi samo Novo mesto, ne pa tudi občanov Šentjerneja, Kočevja, Ribnice in drugih krajev, ki jih ogrožajo nasilni odrasli in nasilni otroci romske skupnosti pa tudi druge osebe, zlasti tudi mladi.

TREBA JE PREVENTIVNO, NE POST FESTUM, REŠEVATI VARNOST VSEH OGROŽENIH OBMOČIJ IN UKREPATI PROTI NASILJU ODRASLIH, OTROK IN MLADOLETNIH ROMOV NAD PREBIVALCI. ZAKONI MORAJO VELJATI IN SE IZVAJATI ZA VSE ENAKO, TUDI ZA NEROMSKE NASILNEŽE.

Ali je res nekdo moral s smrtjo plačati davek neukrepanja in nasilja ?

DOVOLJ JE!!