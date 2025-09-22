(PREJELI SMO) Danes shod! 22. 9. ob 14.30 pred ljubljanskim Magistratom! Prinesite svečo!

Piše: Aleš Primc

Izdaja nevarnega, nezakonitega in nestrokovnega gradbenega dovoljenja za kanal C0 je pogreb strokovnosti in zakonitosti na Upravni enoti Ljubljana, zato na današnji shod prinesemo sveče.

Izdano gradbeno dovoljenje za kanal C0 ogroža življenja in zdravje ljudi! Izdaja gradbenega dovoljenja je lahko usoden korak do zastrupitve čiste pitne vode, ki jo pije več kot 400.000 ljudi, zato je nujno, da navadni ljudje stopimo skupaj. Navadni ljudje bomo prizadeti, elita bo poskrbela zase. Pokažite, da se ne strinjate z zastrupitvijo pitne vode v vaših pipah. Lepo vabljeni, da pridete danes, v ponedeljek, 22.9., ob 14.30 na shod pred Lj. Magistrat! Za svojo vodo!

Program shoda za zaščito čiste pitne vode v ponedeljek, 22.9., ob 14.30 pred Lj. Magistratom

V programu bodo nastopili:

– Aleš Hojs, podpredsednik SDS

– Anja Bah Žibert, predsednica preiskovalne komisije o kanalu C0

– Nada Žgur, kulturni program

– Jožica Svete, kulturni program

– Brane Grad

– Aleš Primc

Dobrodošli!

Naslednji koraki po izdanem nevarnem in nezakonitem gradbenem dovoljenju

Gradbeno dovoljenje še ne velja, saj obstaja še možnost pritožbe, ki jo bomo izkoristili. Gradbeno dovoljenje je nezakonito in popolnoma nestrokovno pripravljeno. Upoštevan ni bil niti en strokovni argument strokovnjakov o nevarnosti za uničenje največjega vira pitne vode za več kot 400.000 ljudi. Glede na stanje v državnih organih je jasno, da smo navadni ljudje sami zadnja obramba čiste pitne vode.

Ponosno oddajte podpis proti zastrupitvi!

Naša življenja so še v naših rokah. Hvala vsem, ki ste že oddali podpis! To je storilo že več kot 15.000 ljudi. Potrebujemo še 25.000 podpisov. Oddaja podpisa na Upravni enoti je zelo enostavna. Ponosno oddajte podpis za referendum proti zastrupitvi bolnikov! Povabite sorodnike in prijatelje. Peljite tiste, ki sami ne morejo iti. Podpis lahko oddate tudi z digitalnim potrdilom preko računalnika.