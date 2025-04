(PREJELI SMO) Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo: Vlada hoče to sramoto pomesti pod preprogo!

Piše: CI Prebudimo Slovenijo

CI Prebudimo Slovenijo ves čas svojega delovanja podpira prizadevanja za razreševanje težkih posledic druge svetovne vojne in revolucije na naših tleh. Med drugim se prizadeva tudi za pokop žrtev revolucionarnega nasilja, ki se je razdivjalo med vojno in po njej.

Po prizadevanju prejšnjih vlad je prišlo do izkopa posmrtnih ostankov več kot 3500 pobitih Pod Macesnovo gorico. A teh žrtev Slovenci ne moremo pokopati, kakor nam narekuje osnovno civilizacijsko načelo o svetosti življenja in smrti vsakega človeka. Zdi se, da še nismo sprejeli Antigoninega humanega sporočila in nam še vedno vladajo razni Kreoni in zastrupljajo duhovni prostor s svojo ideologijo.

Edini, ki lahko odločajo o mestu pokopa, so svojci pokojnih in njihovi predstavniki, ne pa občinski ali državni oblastniki.

Namesto da bi sedanja vlada omogočila dostojen pokop po volji svojcev, se je odločila za neke vrste diverzijo: po ukazu ministra za obrambo bo po hitrem sklepu in postopku prepeljala posmrtne ostanke žrtev v kostnico v Škofjo Loko. Tako hoče to nacionalno sramoto pomesti pod preprogo in podaljšati bolestno capljanje na mestu. Prenos se dogaja brez posveta s svojci žrtev, brez pogovora z organizacijami, ki jih zastopajo in se trudijo za spravo: Nova slovenska zaveza, Vseposvojitev, Združenje ob lipi sprave in predvsem tudi brez dogovora z vladno Komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč.