(PREJELI SMO) 24 ur molitve in posta za domovino pred dnevom državnosti 2025 ter maša za domovino

Piše: Slovenska škofovska konferenca, C. R.

Pred praznikom dneva državnosti poteka, kot je že običaj, 24 ur molitve in posta za domovino, letos pod geslom Zaupanje – pot miru. Sklepni dogodek molitve bo zahvalna sveta maša za domovino, ki bo 23. junija ob 18.30 v ljubljanski stolnici.

Letos bo 24 ur molitve in posta za domovino potekalo od nedelje, 22. junija 2025, od 18:30 do ponedeljka, 23. junija 2025, do 18.30.

Molitev bo tudi letos (razen zadnje ure) potekala preko spleta in sicer tako, da bodo skupine, ki bodo oblikovale molitev v določenem časovnem terminu, sodelovale preko aplikacije Zoom, ostali pa se bodo pridružili preko Družina Media You Tube kanala. Na tak način se lahko molitveni verigi pridružijo slovenski domoljubi na vseh koncih sveta.

Prav vsak je dobrodošel, da se pridruži našemu v molitvi povezanemu občestvu in na ta način doda kamenček v molitvenem mozaiku, ki ga bomo naši domovini ponovno poklonili ob njenem prazniku. Zato ponovno vabimo vse Slovence in vse sodržavljane, da se s hvaležnostjo in s prošnjo za domovino Slovenijo povežemo v molitveni devetdnevnici pred dnevom državnosti. V času devetdnevnice, ki poteka od 16. junija 2025 do vključno 24. junija 2025 in zlasti v 24 urah molitve in posta za domovino, Bogu skupaj izročimo našo domovino ter zanjo in njene prebivalce molimo in prosimo Božjega varstva in blagoslova, kar v teh časih še kako potrebujemo.

V ponedeljek, 23. junija 2025, ob 18.30 bodo v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani slovenski škofje ob novomeškem škofu in predsedniku Slovenske škofovske konference msgr. dr. Andreju Sajetu darovali sveto mašo za domovino ob državnem prazniku dneva državnosti.

K zahvalni sveti maši za domovino ob dnevu državnosti so povabljeni predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora. Pri bogoslužju bodo sodelovali člani Vojaškega vikariata pri SV, Policijskega vikariata, Mešani pevski zbor Anton Foerster iz Ljubljane ter predstavniki Enote za protokol s kvintetom pihal orkestra Slovenske vojske.

Neposredni prenos svete maše bo preko Radia Ognjišče.

Kje so začetki svete maše za domovino?

Prvo sveto mašo za domovino je daroval tedanji ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Alojzij Šuštar 26. junija 1991. Preden je nadškof Šuštar v imenu Slovenske pokrajinske škofovske konference (SPŠK) odšel na praznovanje slovesne razglasitve samostojne Slovenije, torej 26. junija 1991, je v ljubljanski stolnici ob somaševanju mnogih duhovnikov daroval sveto mašo za domovino. Zelo pomenljive so njegove besede v homiliji, ki jo je začel z besedami iz Psalma: »Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji; če Gospod ne varuje mesta, zaman bedijo stražarji« (Ps 127).

Katera glasbena dela se izvajajo pri sveti maši za domovino?

Pri sveti maši za domovino izbrani pevski zbor izvaja sakralna glasbena dela slovenskih skladateljev. S tem se predstavi bogata glasbena kultura našega naroda in delo številnih slovenskih duhovnikov na področju domoljubja.