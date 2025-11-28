(PREJELI SMO) Zastrupitveni lobi ne zna sprejeti poraza

Piše: Aleš Primc

Predstavniki zastrupitvenega lobija so pred referendumom lagali, zavajali in strašili ljudi. To nadaljujejo tudi sedaj po vseh največjih medijih.

Zastrupitveni lobi je besen, ker so na referendumu zmagali bolniki, invalidi in upokojenci. Namesto, da bi se sprijaznili, da ljudje nočejo zastrupitve bolnikov, invalidov in upokojencev in da bi ves čas živeli v strahu pred zastrupitvijo, še naprej grozijo s strupom. Ne ozirajmo se na njih, ampak se od srca veselimo slovenske zmage solidarnosti, pravičnosti, sočutja in Življenja.

Hvala vsem, ki ste glasovali PROTI. Hvala vsem, ki ste oddali podpis, hvala vsem, ki ste zbirali podpise, hvala vsem, ki ste razvažali, lepili plakate in delili letake. Hvala vsem, ki ste objavljali na družbenih omrežjih. Hvala vsem, ki ste v krogu domačih in prijateljev spodbujali k udeležbi in glasovanju PROTI. Hvala vsem, ki ste koga peljali na volišče. Bilo nas je veliko. Hvala zdravnicam, zdravnikom in vsemu zdravstvenemu osebju, ki spoštuje medicinsko etiko in Hipokratovo prisego, ki določata, da zdravnik zdravi in ne ubija, niti ne sodeluje pri zastrupitvah ljudi. Hvala strankam SDS, NSI, SLS, Glas upokojencev, Zeleni in Demokrati, ki so nasprotovale zastrupljevalskemu zakonu. Hvala Katoliški Cerkvi, Srbski in Makedonski pravoslavni Cerkvi, Evangeličanski in Binkoštni cerkvi ter Judovski skupnosti, da so se odločno zavzele k spoštovanju Božje zapovedi: Ne ubijaj. Hvala vsem civilnodružbenim organizacijam in strokovnim združenjem, ki so javno povedali, da nasprotujejo zakonu, ki uvaja zastrupitev bolnikov. Hvala čudoviti koordinacijski ekipi predanih in srčnih ljudi, kjer je vsak opravil svoje delo. Bilo je res veliko dela, ki smo ga solidno opravili.