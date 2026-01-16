(PISMO BRALKE) Zoran dela – za koga?

Piše: Iva Pavlin Žurman, Solkan
M. Mayer: na X: Lepo razložena “skrivnost Zorana Jankovića” (vir: Zanima. me)
Je pa v 20ih letih delovanje občinskih služb in podjetij tako zelo vezal nase, da bo po njegovem sestopu LJ nekaj časa gotovo v popolnem kaosu.
Informacije o njegovi ponovni kandidaturi za zdaj ostajajo deljene. Moj komentar, ki bo marsikoga presenetil: samo Ljubljančan A. Primc bi začel urejati zadeve v pravo smer in to s prijaznostjo, ne s “čiščenjem”, to je delo pravosodja! Je pošten, delaven, odločen in operativen!
Toda njega so MSM izobčili!!! (sramota!) Celo Erika ga ne povabi, čeprav je najbolj aktiven LJ svetnik-kritik Jankovića & Co.! Aja, ker je klerofašist? Vsi drugačni, vsi enakopravni?
Zakaj Aleš ne bo nikoli župan Ljubljane je jasno vsem funkcionalno pismenim. Škoda! Narod je butast in voli medijsko (F21) nabildane bleferje roberte!
P. S.: Pred leti me je novinar RTVS Matej Šurc (tandem z B. Zgago v aferi Patria, tudi spremljevalec S. Makarovič v protestih “Smrt janšizmu”) obtožil, da sem klerofašistka, ko sem protestirala-pisala na RTVS glede njegovega prispevka na valu 202, da so volivci SDS klerofašisti! Odpisala sem mu, da je bila moja mama aktivna borka proti fašizmu od 1941 (tudi tigrovka, brez rdeče zvezde), eno leto je prestala v fašističnih zaporih, tudi v Regina Coeli). Njegov odgovor je bil, da sem jabolko, ki je padlo daleč od drevesa. No comment!