(PISMO BRALKE) Zoran dela – za koga?

Piše: Iva Pavlin Žurman, Solkan

M. Mayer: na X: Lepo razložena “skrivnost Zorana Jankovića” (vir: Zanima. me)

Je pa v 20ih letih delovanje občinskih služb in podjetij tako zelo vezal nase, da bo po njegovem sestopu LJ nekaj časa gotovo v popolnem kaosu.

Informacije o njegovi ponovni kandidaturi za zdaj ostajajo deljene. Moj komentar, ki bo marsikoga presenetil: samo Ljubljančan A. Primc bi začel urejati zadeve v pravo smer in to s prijaznostjo, ne s “čiščenjem”, to je delo pravosodja! Je pošten, delaven, odločen in operativen!