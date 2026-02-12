(PISMO BRALKE) Zahvala prof. dr. Vasko Simonitiju

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Vasko Simoniti, tako žalostna sem bila zadnje dni, obupana, ker je bilo na desnici premalo odločnosti za popolnoma nedvoumno predstavitev nujnosti, da bo prihodnja vlada DESNOSREDINSKA.

Vi ste nocoj (11.2.2025) v resnici odprli pravo – visoko kulturno – kampanjo SDS na letošnjih volitvah. Sploh ne vem, ali bi še kdaj volila, če ne bi nocoj poslušala vašega pogovora z odličnima voditeljema na Nova24tv.