(PISMO BRALKE) Zahvala prof. dr. Vasko Simonitiju

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana
Vasko Simoniti, tako žalostna sem bila zadnje dni, obupana, ker je bilo na desnici premalo odločnosti za popolnoma nedvoumno predstavitev nujnosti, da bo prihodnja vlada DESNOSREDINSKA.
Vi ste nocoj (11.2.2025) v resnici odprli pravo – visoko kulturno – kampanjo SDS na letošnjih volitvah. Sploh ne vem, ali bi še kdaj volila, če ne bi nocoj poslušala vašega pogovora z odličnima voditeljema na Nova24tv.
Hvala za pogum, gospod profesor Simoniti, ker ste okrepili samozaupanje tudi v moč slovenske normalnosti, s katero bomo podporniki normalne Slovenije na volitvah omogočili normalno novo slovensko vlado. Vem, da ta vlada ne bo nikogar izključevala, demokracijo pa bo ponotranjila, kot ste rekli, gospod dr. Vasko Simoniti. Toliko ste uresničili dobrega in lepega, ko ste bili minister za kulturo v Janševi vladi, da bi se imela za pravo tepko, če ne bi na volitvah podprla SDS – tudi v upanju, da boste spet minister za kulturo, kakršen ste lahko – tudi zaradi svojih življenjskih izkušenj – samo vi. Še enkrat hvala za uspešno vodenje ministrstva v Janševi vladi. Lep pozdrav.