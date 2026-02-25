(PISMO BRALKE) Za zmago SDS! Zdaj gre zares! 

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Nevladne organizacije in dr. Robert Golob imajo en sam načrt za slovenske volilce: UNIČITI SLOVENCE.

Moja prošnja in moj poziv, da bi 22. marca v VELIKI VEČINI volili stranko SDS, ki jo vodi Janez Janša. Zato, da bi ohranili slovenski narod in samostojno Slovenijo.

Dr. Golob je sinonim za hudo revščino velikega števila Slovencev. To dejstvo pa je veliko bolj zapleteno, kot se zdi na prvi pogled. Revščina je ideologija, orožje in cilj obenem, tako kot kontroverzni splavi Nike Kovač v državah EU. Nika Kovač najbolj razvidno vsiljuje revščino v EU. Si kdo lahko predstavlja, da bi v Sloveniji vsako leto opravili več tisoč splavov, ker ti ne bi bili dovoljeni (do šestega meseca!!!!!) skoraj v nobeni državi EU? Pri nocojšnjih poročilih ob sedmih zvečer (25.2.2026) smo slišali, da splavi za svobodnejše države, ki bi jih opravljale za bolj konservativne države, ne bi pomenili kakega visokega stroška. Ne, pomenili bi, splavi vza tujke, gospodarski zlom in popolno ukinitev zdravstva. To je načrt levega dela vrha EU, ki hoče uničiti vse evropske narode. Kako bodo to storili? Z revščino.

Pogosto namreč revščine v določeni državi skoraj nihče nima za NAJBOLJ UNIČEVALNO OROŽJE, KO ĤOČE KDO UNIČITI KTEREGA OD NARODOV ALI CELO KATERO OD DRŽAV. Kar zadeva Golobovo vlado v spredi s Sorosovimo nevladnih organizacijami, je kristalno jasno, da ti hočejo v prihodnjem mandatu, če bodo spet prišli na oblast, UNIČ8TI SLOVENSKI NAROD IN SLOVENSKO DRŽAVO. ŽALOSTNO PA JE, DA NI TAKO MALI SLOVENCEV, KI SI ŽELIJO PRAV TEGA. ZATO, DA BI SE NEKAKO VRNILI NA BALKAN.

Prav zaradi vsega tega se bom udeležila slovenskih volitev 22. marca 2026 in volila kandidata SDS. Samo še SDS zaupam, da je ne bo premamil nikakršen denar iz levega dela vrha EU in iz Sorosovih bank, da bi pustili vsem ilegalnim migrantom odprte meje, vsem pidnebnikom “v čast” ukinili slovensko kmetijstvo, da bi podnebnikom “v čast” začeli zmanjševati svetovno prebivalstvo – z množičnih evtanazijami s splavi skorajda do devetega meseca. Volila bom SDS predvsem zato, ker je Golobova vlada veliko Slovencev potisnila v HUDO REVŠČINO. Preprosto oropala nas je – sedanja vlada – z nepotrebnimi davki, dajatvami in – povsem neupravičeno – vse višjimi cenama, ker je bila Golobova vlada popolnoma brez osnovne sposobnosti za dobro gospodarjenje. Z močno zmanjšanimi dohodki smo številni Slovenci pogosto javno slspraševali dr. Goloba, zakaj ga naraščajoča revščina ne moti. Pa tudi javno smo se pritoževali, navadni državljani, vendar odgovora dr. Goloba ni bilo. Kot da je sedanji predsednik vlade še enakega mnenja kot leta 2022, ko je povsem resno izjavil, da navadni ljudje ne potrebujejo denarja, ker ga, če ga imajo kaj več kot za golo preživetje, porabijo za same neumnosti. Je bilo povečanje revščine v Sloveniji v resnici vsa štiri leta sedanje vlade eno glavnih načel Golobovega vodenja slovenske družbe? Je bil program porasta revščine v Sloveniji tudi glavni del Golobovega dogovora s pretežno Sorosovi nevladnih organizacijami? So mu obljubile podporo pri ropanju Slovenije prav vse marksistične multikulturne in globalistične paravojske v Sloveniji?

Katastrofalno te Sorosove paravojske uničujejo državo za državo v EU, tudi Slovenijo. Še najbolj z ilegalnimi migranti, kar pa Golobova vlada brezsramno zanika. Seveda, ker nekateri njeni člani, še bolj pa z ilegalnimi migranti prav dobro služijo. Mastno pa so plačani tudi promigrantski “nevladniki”, vresnici mehki teroristi, politični borci za “humanitarno” podporo milijonom ilegalnih migrantom v EU. Pri tem uničevanju evropske civilizacije jih močno podpira LEVI vrh oblasti v EU. Poleg promigrantskih nevladnikov tudi vse druge Sorosove nevladne organizacije (v Sloveniji predvsem s podporo tovariša Milana Kučana, ki prijateljuje s Sorosom), ustvarjajo eno samo revščino v deželi na sončni strani Alp, saj vse te organizacije sovražijo gospodarski napredek, dvotirno – demokratično – politiko (zagovarjajo pa “demokratični” socializem!), še najbolj pa sovražijo VERO Slovencev, da je v Sloveniji mogoče bolje živeti. Nevladne organizacije in dr. Robert Golob imajo en sam načrt za slovenske volilce: UNIČITI SLOVENCE.

Ne sodim med volilce, ki volijo v upanju, da bo po volitvah življenje boljše. Življenje se v resnici ne izboljšuje, kljub temu, da to v medijih zelo pogosto slišimo. Kot dokaz za to trditev pa največkrat navajajo dalši življenjsko dobo. Najbolj se je res izboljšalo življenje na razvitem Zahodu, zlasti v ZDA in v EU, ampak vsaj dve zadnji desetletij je tudi na Zahodu vse teže živeti, ker se življenje tudi v tem – najbolj razvitem delu sveta – iz dneva v dan slabša. Pa kljub temu številni nedolžni vidijo in ne razumejo, da gre v sedanjem času na Zahodu za uničevanje zahodne civilizacije in kulture, še najprej pa za uničenje avtohtonih zahodnih nar9dov, pogosto pa celo drzav. V resnici smo na Zahodu v hudih specialni vojni, zahrbtni in močno nevarni za obstoj zahodnega prebivalstva.

Zato, če nam je Slovenija draga, če ljubimo svoj narod, dragi Slovenci, volimo stranko SDS, ki jo vodi Janez Janša.