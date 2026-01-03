(PISMO BRALKE) Voščilo – in tudi silvestrsko razmišljanje

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Razmišljam, da v Sloveniji pravzaprav nimamo niti ene same stranke, ki bi imela za svoj glavni politični cilj ohranitev slovenskega naroda. Ob letošnjih državnozborskih volitvah tudi ni jasno, ali gre pri nas že za volitve v multikulturni Sloveniji, ali pa še vedno volimo v slovenski Sloveniji – kljub močnemu raznarodovanju s strani slovenske leve, hudo o jugonostalgične, politike in vse večjega priseljevanja z Balkana in Bližnjega vzhoda.

Pa vendar, če je Slovenija še slovenska, je za letošnjo predvolilno kampanjo najpomembnejša močna narodna zavednost, ki izvira iz različnih narodno zgodovinskih in še živih dogajanj, torej iz dogajanj v preteklosti in sedanjosti narodovega obstoja in njegovega delovanja. Prva dolžnost, kolikor ima sedanja narodna politika za cilj še dolg obstoj slovenskega naroda in samostojne Slovenije, je močna narodna zavednost, ki mora utrjevati narodovo voljo ter spodbujati nadaljevanje vsakodnevnega boja za narodni obstoj . Nujno je narodno zavest spodbujati na vseh področjih slovenske družbe, ne le v politiki, tudi v šolstvu, kulturi in v vseh znanostih, še zlasti v humanističnih, na verskem področju, praktično vsepovsod. Aktivna narodna zavednost je namreč temelj obstoja vsakega naroda, tudi slovenskega, s tem pa slovenske nacionalne države. Žal pa si tega ne upa – pravzaprav ne drzne – javno in odločno povedati slovenskim državljanom niti en sam predsednik katere od številnih slovenskih strank. Vsi vedo, da slovenski narod skoraj ne obstaja več, zato je potrebno pridobiti za svoj volilni program tudi tiste volilce, ki slovenski narod bolj uničujejo, kot pa ga pomagajo ohranjati. Ali pa mora kaka bolj tradicionalna desna stranka nehati obstajati.

Slovenija je torej res že pretežno multikulturna, nacionalne vrednote pa ne privlačijo več volilcev. Ker pa je nacionalnost blizu desnici, torej nacionalizmu in rasizmu, kot so prepričani vsi na slovenski levici, bodo ostali brez volilnih glasov veliki deli programov desnih strank, še najprej pa skrb za nadaljevanje obstoja Slovencev kot močnega avtohtonega naroda v Sloveniji. Desne politične vrednote torej niso ravno volilni ideal v Sloveniji. Najbolj so volilci zadovoljni, če se imamo vsi radi, da je mir in da je vsakomur dovoljeno, naj se kakorkoli znajde, tudi če ne upošteva vseh zakonov in pravil.

Skoraj nikogar v Sloveniji ne moti več, če bodo kmalu imeli vso oblast v državi priseljenci, ki ne bodo niti dobro obvladali slovenščine, ker pri nas že skoraj vsakdo dovolj obvlada angleščino, univerzalni jezik, nekakšno moderno latinščino, kot je imel navado reči moj profesor francoščine in latinščine Josip Pavlica, avtor Frazeološkega slovarja v petih jezikih (1960).