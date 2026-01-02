e-Demokracija
3.4 C
Ljubljana
petek, 2 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(PISMO BRALKE) “Štrik” kot edina prava volilna izbira na volitvah 2026

Prejeli smoSlovenija
Foto: Žiga Živulović jr. / BOBO

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Volila bom. Seveda. Volila bom svojo najljubšo desno stranko.  Pa naj gre tja, kamor je šel debeli bik osamosvojitvenih upanj, še “štrik”!
Kar slišim urednike slovenskih medijev, kako pritiskajo na novinarje; “Ne povejte in ne pišite  tega,  za božjo voljo, naj verjamejo,  da še obstaja slovenski narod!” Tako naj bi vsaj do volitev, morda pa ves prihodnji mandat,  Slovenci nekako le  verjeli v moč svoje skupne – narodove –  volje za življenje v svoji lastni politični skupnosti, z lastno vrhovno –  civilno in vojaško – oblastjo, torej v svoji državi. Res je Slovenija že vsa izropana, ampak sem ter tja je še mogoče najti kak kupček denarja, ali pa kako drugo državno dragocenost, na primer, še nedotaknjene gozdove, pa nekaj gradbenih parcel – vrednih vsakršnega korupcijskega greha. Zato naj državljani –  vsaj do prihodnjih volitev –  še verjamejo v obstoj slovenskega naroda in države.
Seveda bi morala tudi jaz, neumna “pisunka”  pisem bralke, za katero je meda škoda še pol metra stare vrvi, kot piše pod mojim zadnjim člankom – brezobzirno napadalnem  do “žlahtnih”  očitkov gospe dr.  Svetlane Slapšak  slovenskemu osamosvojitelju in državniku Janezu Janši. Pa ne bom molčala, zato ker vem, da slovenskega naroda praktično ni več. Ker vem, da je v Sloveniji samo še zelo majhna slovenska avtohtona manjšina, ki vidno izumira. Kaj mi mar, tudi če pričujoči moj sestavek ne  bo izšel v nobenem mediju. Kajti, tudi če bi izšel, politična propagandna  godba na slovenskem Titaniku zaradi vsem znanega dejstva, da slovenskega naroda ni več, ne bi igrala prav nič tiše, utihnila pa sploh ne bi.
Volja vseh sedanjih slovenskih politikov, ki hočejo zase še kaj dobrega naropati, ni naklonjena nikakršnemu staromodnemu “ljudskemu štetju” z obveznima rubrikama o narodni pripadnosti in verskem prepričanju. Sedanja vodilna slovenska politika se namreč popolnoma strinja strinja samo v enem: da mora slovenski   narod za vedno oditi tiho in zadovoljno, prav dostojanstveno.
Zato se uredniki  v Sloveniji, vedno največji hlapci vseh totalitarnih oblastnikov, skoraj nadčloveško trudijo,  da bi  žalostno resnico o koncu slovenskega naroda  prikrili vsaj  še za en mandat, ko se bodo upokojili vsi  starejši pomembni slovenski politiki, predvsem pa – večinoma leni in nesposobni – poslanci, doma in v Bruslju. Tako bodo imeli, “reveži”,  vsaj še nekaj od svojega “dolgoletnega boja”  za samostojno Slovenijo in njeno demokracijo, za njen “nesluteni”  propad in skorajšnji bankrot. Pa naj ne rečem ne bele ne črne o pokončanju poosamosvojitvenih  slovenskih politikov z leve celo   samega slovenskega naroda. To jim je “uspelo”  predvsem  z nenadzorovanim priseljevanjem z Balkana in Bližnjega vzhoda, pa tudi s potuhnjenim  siljenjem sposobnejših mladih Slovencev, naj odidejo v tujino, ker v Sloveniji zanje ni niti dobro plačanega dela niti stanovanj. Vse skupaj je bil en sam levičarski  kriminal. Desna politika pa ga ni preprečila. Pa bi ga morala.  Ta politični kriminal  je bil tako neustavljivo  “uspešen”  zlasti zato, ker v Sloveniji oblastniki zahtevajo od “svojega” naroda, da je kulturen in tiho.
Vse skupaj je bilo, kar zadev uničenje slovenskega naroda,  po osamosvojitvi še toliko slabše zato, ker je nekdanji najvplivnejši  partijski sekretar Milan Kučan postal slovenski  Tito po Titu. Pod njegovim javnim in skritim vodstvom, ko ni bil več predsednik države, je osamosvojitev Slovenije 1991 izgubila ves svoj pomen  z dejstvom, da je narod že po dveh desetletjih samostojnosti praktično  izumrl, država pa je  pred propadom. Kajti   Slovenija   je  zdaj tik  pred vrnitvijo  v okvir republik nekdanje Jugoslavije, torej na politični Balkan, v nastajajočo tako imenovano jugovzhodno regijo EU, takoj,  ko bo Bruselj izvedel “anšlus” Srbije k EU, da bo  Beograd  spet lahko glavno mesto na jugozahodnem  Balkanu.
Popolnoma razumljivo je, da Slovenci tega – bolj kot  ne smemo – niti nočemo vedeti in si priznati usodne – samomorilske –  napake z na stežaj  odprtimi mejami  že od leta 1945.  Navsezadnje, levičarska politična elita, edina v Sloveniji, že ima polne žepe naropanega denarja,  vse drugo je ne zanima. Kar pa zadeva prihodnost Slovenije, bo partijska Kučanova elita  poskrbela predvsem za svoje potomce, da se bodo izobrazili na najboljših tujih univerzah in zavzeli visoke strokovne položaje po vsem svetu, najvišja  politična mesta pa zlasti v EU in v OZN.
Zaradi vsega tega smo  slovenski volivci na letošnjih  državnih volitvah  – prvič po osamosvojitvi Slovenije 1991 – resnično v  zelo nevarnem precepu. Kogarkoli bomo izvolili, slovenskega naroda ne bo mogel več oživiti. Skrbeti pa bo moral predvsem za “ranljive” priseljence z Balkana in Bližnjega vzhoda. Drugače bo kmalu stal sredi Ljubljane, glavnega mesta Slovenije,  še en  spomenik –  v spomin na zločine  slovenskega narod,  po mednarodnem pravu  krivega  za še en  “administrativni genocid” nad priseljenci z Balkana, ki iz različnih vzrokov niso priznavali države Slovenije in njenih zakonov.
Seveda pa bom marca  šla na volišče, in volila bom svojo najljubšo desno stranko. Rekla si bom, naj gre tja, kamor je šel debeli bik osamosvojitvenih upanj, še “štrik”  – tisti, ki mi ga je ob koncu leta 2025  na portalu Demokracija, pod mojim lanskim  zadnjim člankom,   “prijazno”  ponudil eden od komentatorjev.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Možgansko maloposestništvo: Golob se na plakatih hvali, da je povišal davke in prispevke

Fokus

(INTERVJU) Celjski škof Maksimilijan Matjaž: “Referendum nas je postavil pred resnico, da se je treba odločiti in svoje vrednote resno živeti, pa tudi prizadevati...

Fokus

Uničen javni zdravstveni sistem, za medije pa težava, da Strojanovi nimajo elektrike in so dolžni 8000 evrov!

Fokus

Fake raziskave in mediji: Velikanska podpora Golobovi božičnici, ki je ni

© Nova obzorja d.o.o., 2026