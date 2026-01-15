(PISMO BRALKE) Stalinizem v EU

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Zgodovinska veda, ne kaka njena leva ali desna različica, morda celo v obliki boljšega ali slabšega stripa, priznava, da so v 20. stoletju pustošili TRIJE glavni totalitarizmi: fašizem, nacizem in komunizem. Človeštvo in ves svet sta jih najbolj občutila med drugo svetovno vojno.

Uradno je druga svetovna vojna trajala štiri leta (1941-1945), v resnici pa je pustošila kar šest let (1939-1945), vendar so zaradi zadrege s Stalinovim in Hitlerjevim paktom leta (1939 -1941) zahodni in vzhodni zavezniki v drugi svetovni vojni kar odpihnili prvi dve leti, da bi ostali Stalinovi komunistični zavezniki, kolikor je bilo le mogoče, čistih rok, kar zadeva sodelovanje s Hitlerjem v zloglasnem paktu Hitler-Stalin. Ta je veljal prav v začetnem obdobju Hitlerjevih un Stalinovih zasedanj Evrope, kot sta si jo želela medsebojno razdeliti. Vendar iz te njune moke ni bilo kruha, ker je imel Hitler svojo vojsko na neprimerno višji tehnični ravni od Stalinove, s tem pa tudi možnost, da si odreže večji kos Evrope, kot sta se prijateljsko in bratsko dogovorila s Stalinom. Zato je bil Stalin prisiljen svojo Sovjetsko zvezo zavarovati pred Hitlerjevo ozemeljsko nenasitnostjo. Seveda pa je Stalin to svojo obrambo pred “prijateljevo” izdajo, kako inteligentno, prav svetniško imenoval antifašizem. In tako je zdaj v vseh šolskih učbenikih za zgodovino zapisano, črno na belem, da so bili fašisti in nacisti med drugo svetovno vojno na napačni strani zgodovine, komunisti (tudi Stalin in stalinisti!) pa na njeni pravi – antifašistični – strani. Seveda, natančno tako je bilo, samo prvi dve leti krvave svetovne vojne je potrebno odrezati in vreči v večno pozabo.

Kot je dokaj znano, se je v Sloveniji paktu Hitler-Stalin (1939-1941) med komunisti oziroma stalinisti 1939 EDINA javno uprla komunistka Angela Vode. Zaradi tega so jo tedanji vodilni slovenski stalinisti Boris Kidrič, Vida Tomšič in Franc Leskošek – Luka (verjetno na Kardeljev in Titov ukaz) vrgli iz partije. Kot antistalinistka pa Vodetova tega sploh ni obžalovala, samo bala se je, da jo bodo “likvidirali”. Vedela je, da tega ne bodo hoteli storiti javno, zato se je izogibala vsem stikom s svojimi tovariši komunisti, kljub temu, da so jo še vabili na nekatera srečanja, zlasti bolj na robu Ljubljane in v večernih urah, ko se je že stemnilo.

Da, tako so “antifašistično” delovali slovenski stalinisti pred začetkom druge svetovne vojne. Brezobzirno so odstranjevali Hitlerjeve in Stalinove nasprotnike, ker je Stalin, tako so govorili, “že vedel, kaj dela”. Seveda likvidacije Hitlerjevih in Stalinovih nasprotnikov niso bile redke, saj Vodetova gotovo ni bila edina “nepokorna” komunistka v vsej Evropi (tudi s Sovjetsko zvezo). Bila pa e edina, ki je dokumentirano opisala, kako ji šlo na bruhanje, ko so ji 1939 tovariši komunisti zagrozili s smrtjo, ker ni hotela podpirati pakta Hitler-Stalin. Umoriti so jo hoteli. Ker jim to ni uspelo, pa so jo za dolga leta strpali v zapor, jo tam poniževali in razčlovečevali, nazadnje, ko so jo izpustili, pa so ji vzeli pokojnino. Z nadčloveškim napori si jo je, spet po dolgotrajnem poniževanju, vendarle pridobila.

Seveda je zdaj gospa Angela Vode nekako rehabilitirana, zlasti kot feministka. Sem pa zadnje čase brala, da je za današnje – že nore – feministke preveč tradicionalna, očitno meščanska in, o ljubi big, že spet, nekakšna fašistka.

Vendar pa Angela Vode, kot pogumna slovenska intelektualka – nepodkupljiva antifašistka, antinacistka in antistalinistka – za Slovence še vedno ni nikakršna “ikona” slovenske demokracije (če parafraziram genialnega Jesenina v eni njegovih najbolj znanih domovinskih pesmi (sredi dvajsetih, po revoluciji, v kateri je zapisal, da Lenin zanj ni nikakršna ikona). Ne, Angela Vode je za Slovence še vedno samo zelo zmerna komunistična feministka, ne pa prva slovenska nasprotnica vseh treh glavnih totalitarizmov 20. stoletja, čeprav so tudi v Bruslju veljavno potrdili, da so bili največji totalitarizmi v 20. stoletju TRIJE, fašizem nacizem in stalinizem.

Ne, tako počastiti Angele Vode ni mogoče. Vodetovo je potrebno spet skriti. Zato, ker se zdaj v Bruslju, v njegovem skrajno levem delu samega vrha, spet bohoti stalinizem. Ne javno in ne naglas. Ne tako, kot se je dogajalo po razpadu prijateljstva (pakta) med Hitlerjem in Stalinom, na začetku druge svetovne vojne.Tedaj so komunistični tajni aktivisti (vosovci, predhodniki udbe), po ulicah Ljubljane in tudi skoraj po vsej Sloveniji “likvidirali” – večinoma povsem nedolžne – Slovence in druge prebivalce. Pogumno nasprotnico vseh treh totalitarizmov, gospo Angelo Vode, je zato potrebno spet skrivati, ker so “menda in morda” URADNO sodelovali z UDBO, kar številni sedanji najvišji slovenski politiki, “menda” tudi neka slovenska komisarka EU.

Smo pa dobili Slovenci novo žensko politično “ikono”, gospi Marto⁸ Kos, komisarko EU. Da, tako je zdaj v Sloveniji – pod vlado dr. Roberta Goloba, pod levičarsko evtanazijsko moralno avtoriteto predsednice države dr. Nataše Pirc Musar in pod taktirko Kučanovega klana (z denarjem stalinističnih Sorosovih bank za nevladno paravojsko komunističnih aktivistov).

Ne gospa Angela Vode, nasprotnica glavnih treh totalitarizmov v 20. stoletju, fašizma, nacizma in komunizma (stalinizma), temveč gospa Marta Kos, menda v preteklosti, še resno mlada sodelavka UDBE, je zdaj slovenska politična “ikona”. Ona je, kot ponosna nadaljevalka tradicij UDBE in njene predhodnice, tajne organizacije stalinističnega – vsevprek morilskega stalinističnega – VOS -a, uradno slovenska najpomembnejša politična osebnost. Seveda tudi ona najraje živi v varni Švici, kot njeni številni komunistični in stalinistični vzorniki, evropski in domači.

In kaj o tem – najnovejšem, zahodnem, stalinizmu v vrhu EU meni slovenska politika? No, podobno, kot so se slovenski komunisti tolažili ob paktu Hitler- Stlain pred 2. svetovno vojno, se slovenski levi politiki zdaj tolažijo, d⁹a v Bruslju “že vedo kaj delajo”. O, seveda vedo v EU, tako kot vemo v Sloveniji, da se vrača stalinizem, tokrat zahodni. Saj je bila nekdanja nemška kanclerka, ki je hotela leta 2015, kot z mehko blazino, z muslimanskimi ilegalnimi migranti zadušiti vso zahodno Evropo, seveda s podporo EU, najtesnejša prijateljica “krščanske vrle žene”, ki zdaj vodi Komisijo EU in jo uničuje s stalinističnimi metodami vladanja in z denarjem multinacionalnih stalinističnih bank, tudi Sorosovih.

Milijoni in milijoni tistih, ki so živeli v katerem od treh glavnih totalitarizmov, so jih – jasno – tudi podpirali, ker so bili v to prisiljeni, vsaj enega od njih, nemalokrat pa tudi dva, ponekod pa kar vse tri – v neverjetno kratkem obdobju, zlasti med 2. svetovno vojno. Tako je bilo tudi v Sloveniji.

Uradno je trajala druga. svetovna vojna štiri leta (1941-1945), v resnici pa šest (1939-1945), vendar so zaradi zadrege s Stalinovim in Hitlerjevim paktom leta 1939 -1941) zahodni in vzhodni zavezniki drugi svetovni vojni kar odpihnili prvi dve leti vojne. Ta napaka pa je povzročila strašno škodo, ker je pustila komunizmu (z njim pa stalinizmu), da se je razrasel po vsem svetu, povsod pognal globoke korenine, tako da smo že na pragu tretje svetovne vojne. Zgodilo se je nekaj podobnega, kot da bi ves svet sprejel Hitlerjev nacizem. Verjamem, da je Winston Churchill res kdaj rekel, da se bo novi fašizem imenoval komunizem. To se dogaja, s polno paro. Vsi, ki se temu še upiramo, pa smo smešni, kot sedanji predsednik ZDA, ker nimamo na razpolago prav nobene možnosti, da bi to komunistično globalistično epoho zaustavili. Lahko ji samo nasprotujemo, kot Angela Vode paktu Hitler-Stalin, to pa je tudi vse. Zato vsaj volimo desnico, Slovenci. Že iz ponosa, da smo Slovenci in kristjani, ne pa totalitarni nasprotniki zahodne civilizacije un kulture