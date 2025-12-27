(PISMO BRALKE) Srečno, samostojna Slovenija!

Piše: Tamara Lubarda, Ljubljana

Proslava 35. dneva samostojnosti (in enotnosti) se je odvila na način, da jo je premier R. Golob z monologom izrabil za predvolilni manever ker je bilo slišati, naj nas ta trenutek povezanosti navdihuje ne samo za prihodnje leto ampak gre za državo. Ni se zahvalil državljanom, ki smo na referendumu izglasovali odhod iz ‘kotla’ YU socialističnih republik kar je pomenilo da smo šele odtedaj suvereni.

Žal pa odkar imamo Golobovo gibanje Svoboda to vse bolj povzema partijski podobno metodo ene stranke katere temeljno vodilo je, da se pluralnost političnega strankarstva zatre – iz Gibanja Svoboda skušajo nadzorovati vsa področja, njihovega predsednika pa smatrajo za brez napak, kljub temu da ima R. Golob za več kot spodrsljaje zmeraj kakšno četudi laično opravičilo pri čimer hoče imeti vse pod nadzorom in vajeti v rokah.

Na proslavi ob Dnevu enotnosti in samostojnosti 23. 12. 2025 pozornost usmeri vase ne pa na ključno, kar bi bila slovesnost plebiscitarne odločitve izpred 35 let iz katere bi nedvoumno izluščili, da partijskemu podobnega enoumja nočemo in smo temu proti. Koliko besed je prišlo iz ust plitkega monološkega nagovarjanja vladnega predsednika kajti po njegovem je 35 let obdobje zrelosti ko imamo sposobnost upravljati s svojim življenjem in z življenjem ljudi okoli nas. Po izrečenem pa si naša država na videz majhna v velikosti pa tako velika v srcu ta trenutek zasluži spoštovanje in hvaležnost. Medtem sedi na stopnici odra Gallusove dvorane Cankarjevega doma s čimer k nam prek TV ekrana vstopi na drznejši način kot smemo pričakovati od resnega državnika. Kakor kaže se začne predvolilno nagovarjanje volivcev katerim se hoče Golob prikupiti.

Premier je rekel tudi: “Slovenci smo že večkrat dokazali da zmoremo in zato vas vabim, da tudi v bodoče še naprej ostanemo skupaj na poti do edinstvenosti, ustvarjalnosti in skupnega sodelovanja s katero bomo oblikovali našo lepo predrago državo.” Pri omembah treh komponent idealnosti povejmo da nam s te vlade ukazujejo kjer posegajo v vse, kar gre prek smotrnega izvajanja njihovih pristojnosti ali pooblastil.

Predsednica je, kar se tiče njenih odločitev napram premierju v nezavidljivem položaju. Kadar je jezen potrebujeta mesece trajajoče obdobje pred pogovorom, kar je dolgo časa, kjer je predsednica katera ima težave zaradi poskusov zmanjševanja pooblastil bodisi s tem, da se njenih sklepnih trditev ne upošteva kakor je opredeljeno z njenim predsedniškim položajem (veleposlaniki ki jih ne sme imenovati zunanje ministrstvo) bodisi je zaradi premierjeve izpostavljenosti v taki senci da si mu ne drzne ugovarjati.

K sreči je predsednica v Sloveniji vrhovna poveljnica oboroženih sil ampak v primeru zaostritev ali ogrožanja miru bi se hitro vmešalo obrambno ministrstvo za katerega je zopet odgovoren premier, pa četudi z dejansko njegovega zunanjega ministrstva dajo slabe smernice s posrednim izzivanjem tistih držav zaradi strateškega vpliva katerih je mir na tehtnici. Namesto tehnike zadrževanja nevarnosti spopadanj smo s takim pri obratnem kot da bi se trudili imeti zamero Rusije katere ni možno izbrisati z zemljevida. Tako bi zamrznitev ruskega premoženja pomenila krajo ne pa premišljenega dejanja.

Naša država je na videz mogoče majhna v velikosti je pa velika v srcu omenja premier. Na proslavi ni omenil žrtev osamosvojitvene vojne ali pa pohvalil Slovence zato, ker smo se podali na samostojno pot neodvisnosti od SFRJ, zatem smo 2004 prešli v EU. Na velikem zaslonu je bilo razvidnih 5 dejstev s prvotnim da smo 23. decembra 1990 državljanke in državljani Republike Slovenije z izjemno in prepričljivo večino na plebiscitu glasovali ZA svobodno Slovenijo. Pri čemer je bil pogum za to kar je sledilo zamolčan. Ker so se organizatorji pozabili zahvaliti ključnim akterjem izvedbe faz osamosvojitvenega procesa katerega razplet je bil zaradi njih ugoden državljanom naše novo nastale samostojne Slovenije ker se je uspešno integrirala in ni nazadovala, kar je zgled ostalim republikam bivše Jugoslavije, ki si kmalu izberejo podobno smer. Bili smo prvi med osamosvojenimi republikami in v ospredju z gospodarsko razvitostjo.

Nismo več prvi ‘med prvaki’ čeprav do vratu zadolžene Jugoslavije in ne bomo Švica. Ravno v obdobju od 2022 – 2025 smo verjetno manj uspešni kakor za RS pričakujemo. Z ministrstev Golobove vlade izpostavijo da imamo Slovenci zagotovljene javne mreže pri čemer pozabijo na dejstvo da imamo tako zdravstvo in šolstvo že od osamosvojitve z vsemi dosedanjimi vladami doslej kar pa pomeni da nam zdajšnja ničesar ni podarila. Smo pa naklonjeni premišljenim dejanjem, ki nas bodo pripeljala do čim večje blaginje in konkurenčnosti gospodarstva v Evropi in drugod, višjemu BDP-ju na prebivalca z nižjo inflacijo brez možnosti tiskanja nekritega denarja ali vnaprejšnjega zadolževanja. Življenjski standard ne sme več upadati, upadanju pripomorejo ukrepi zdajšnje vlade.

S tem razlogom apeliramo k temu, da bi naša država Slovenija v prihodnje prosperirala česar seveda ni možno brez menjave Golobove vladne ekipe z učinkovitejšo sestavo. To, da so ministri usposobljeni iz področij, s katerimi se ukvarjajo, bo pogoj uspešnosti. In dajmo vendar možnosti takšnim ministrom, ki so tega zmožni pri čemer ohranjajo etični kodeks ob kakovostnih merilih, zaradi katerih bomo vsi pridobili ne pa zaostajali oziroma capljali za evropskimi državami, od katerih nas jih je več razvojno že prehitelo. Nočemo več zardevati zaradi slabšanja makro-ekonomskih pokazateljev in na nas je, da take’ razmere zaradi katerih smo napram uspešnim na slabšem spremenimo in obrnemo v pravo smer brez odvečnega populizma dozdajšnje politične stranke diktata.