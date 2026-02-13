(PISMO BRALKE) Še ena Golobova ravbarkomanda? Ne, hvala!

Že veš čas po uvedbi samoupravljanja v Titovi Jugoslaviji se je kazal novi obraz slovenskega človeka. Vse manj je bilo tistih Slovencev, ki so verjeli v katerokoli občo ali univerzalno vrednoto. Res so še vedno pristajali na ponižnost komunistični partiji in njenemu vodstvu države, vendar je bila to le “tehnična” formalnost (na primer, za direktorsko mesto je bila nujna partijska izkaznica, tako kot za vse višje javne funkcije). Ampak to, da je bil kdo v partiji, ni več pomenilo, da je komunist. Pravzaprav ni bil nič, samo to je takrat skrbelo večino vodilnih “komunistov”, kako bi čim bolj izropali takratno Jugoslavijo. Eno samo razbojništvo, ropanje in grabljenje, pa bežanje pred odgovornostjo, tako je bilo vse do razpada nesrečne, strašno krvave, balkanske države Jugoslavije. Članstvo v komunistični partiji, v zločinski organizaciji, kar so vsi vedeli, še zlasti pa njeni člani – je bila samo še formalnost. In to nebrzdano ropanje so državljani Jugoslavije imeli celo za nekaj pozitivnega, bolj zahodnega, modernega. Nihče pa temu jugoskovanskemu neusmiljenrmu ropanju države ni dal pravega imena, ni ga imenoval niti zločin niti razbojništvo. Prav tako kot po osamosvojitvi ni nihče odkrito govoril, da je liberalizem stranke LDS ena sama velika laž. Ta “liberalizem” – politično – v resnici ni bil nič. Zato, ker je bil samo navadno ropanje Slovenije, pravzaprav samo nadaljevanje komunističnega ropanja v samoupravni Titovi Jugoslaviji. In to “liberalno” ropanje se je – z redkimi in kratkimi presledki – nadaljevalo vse do letošnjih državnih volitev.

Dejstvo je, da Slovenija že JE v bankrotu. Ne, ne bo nikakršne rešitve Slovenije. Zato, ker so vse lažne liberalne vlade – lahko bi jim rekli kar RAVBARKOMMANDE – Slovencem nekako zlezle pod kožo, da še naprej najraje volijo “liberalne” ravbarje, ker ti nimajo nobenega političnega prepričanja in so zato sprejemljivi za vse volilce. Ne, Slovenci ne marajo nikakršne politike. Je sploh ne poznajo. V vsaki pravi politiki je zanje vse preveč pravno določeno, obvezno. V liberalnem razbojništvu pa je ena sama svoboda. In Svobodo nazadnje tudi imamo. V tej Svobodi zmagajo najmočnejši (seveda roparji in zločinci, kar pa Slovenci najraje zamolčijo, saj nihče ni popoln). Zato bo Svoboda letos po volitvah, tako ali drugače spet na oblasti. Skoraj gotovo. Možna je celo njena zmagall na skorajšnjih volitvah, ki pa niti ni nujna. Tudi če bo Svoboda prejela manj glasov od SDS, se bodo Golobovim razbojnikom pridružili denarja željni levičarji in desničarji, menda vsi nasprotniki vsakršnega totalitarizma, “še zlasti pa Janševega”. Osebno sem prepričana, da bi se poštene desne stranke že pred volitvami pridružile SDS, pa ni tako. SDS, kot vsaka resna stranka, ima svojo politiko, s samostojnostjo in demokracijo Slovenije povsem na vrhu. O tako imenovanih nepolitičnih strankah, ki koketirajo in mežikajo levo in desno, pa tega ni mogoče reči. Kar skrivajo se, desne strančice, v neke meglice, pod katerimi pa ni nič drugega kot sanje o uspešnem ropanju države v prihodnjem mandatu. Med temi roparji bodo skoraj gotovo tudi Demokrati, NSi in SLS. Kar zadeva SDS, se mi zdi, bi morda pristala, če bi bilo res nujno, ko bi bila Slovenija skrajno ogrožena, kljub vsemu na vstop v veliko koalicijo s Svobodo, morda pa s še kako levo stranko. Dvomim pa da bi, tudi ko bi šlo za obstoj naše države, Svoboda privolila v skupno vladanje s SDS, ki bi jo vodil Janez Janša, po dr. Jožetu Pučniku največji slovenski simbol osamosvojitve in demokracije. Zato, ker SDS ne bi dovolila Svobodi ropati in grabiti še zadnjih ostankov imetja slovenskih državljanov, javnega in privatnega.

Zato bo za Slovenijo konec v naslednjem mandatu neizogiben. Kmalu po sestavi nove Golobove vlade se bo v Sloveniji zgodil še zadnji in poslednji VELIKI ROP. Pojavili se bodo referendumi za odcepitev številnih slovenskih pojrajin, ostanek države, zlasti Ljubljano z okolico, pa bodo prevzeli MUSLIMANI, ki čakajo samo še na to, da se bo Slovenija zrušila sama vase. Kdor ne verjame, naj se večkrat sprehodi po tistem delu Ljubljane, ki se imenuje Bežigrad. Ljubljanski župan pa v tem delu Ljubljane pravkar končuje vodovodne in vse druge kanale in komunalne napeljave, da se bodo muslimani lahko še naprej neomejeno priseljevanja v svoj “Bego-vgrad”. To nas čaka po volitvah. Ne, niti enega samega glasu ne bi smela na teh volitvah prejeti Golobova Svoboda, še sam dr. Golob bi moral glasovati proti njej, če bi imel vsaj malo ljubezni do Slovenije, njene samostojnosti in demokracije. Pa ni tako. Ker nas je že prodal (globaliziral). Prodal nas je Hamasu on drugim muslimanom, tako kot tudi njegov prijatelj ljubljanski župan. “Turška je že Slovenija, ” bi rekli naši, slovrmski in domoljubni predniki.