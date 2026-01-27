(PISMO BRALKE) Proti Kučanovi socialistični fatamorgani (komentar k njegovim pogledom v Reporterju)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Najprej, nismo Janševi podporniki skrajni desničarji, smo pa demokratični slovenski domoljubi, ne pa del svetovnega komunističnega gibanja. Zato – sem prepričana – stranka SDS nikakor ne izključuje možnosti povezave ali koalicije tudi s katero od levih strank.

Zato je potrebno pozvati vse razumne slovenske državljane naj nikar ne nasedajo Kučanovi predvolilni fatamorgani nekakšne marksistične multikulturne in globalistične Slovenije, ker je za vsem tem skrit komunizem, enak kot je bil Leninov, Stalinov ali Titov. Kučan je, kot dokazujejo njegove zadnje izjave, še vedno občudovalec “pravega”, Titovega komunizma, vse drugo, se zlasti slovenska – tudi Janševa – domoljubna demokracija, pa je zanj fašizem in nacizem. Saj to je res grozljivo! Pa še volitve so pred nami. V pričujočem razmišljanju skušam vsaj nekoliko osvetliti,kako je do tega prišlo, pa tudi, kako se izogniti nazadovanju, morda celo izginotju, samostojne in demokratične Slovenije, čeprav vse pogosteje samo na papirju.

Jasno, dr. Robert Golob ne bi smel biti več predsednik vlade, lahko pa bi bila Svoboda v katerikoli koaliciji, tudi v pretežno desni. Ta odprtost mora obstajati, če smo na desnici demokrati. Res je predsednik SD, gospod Matej Han, najbolj strpen vodilni politik na levici, vendar pa članstvo SD večinoma, razen nekaterih intelektualcev, ni takšno. Zato bi bila koalicija desnih strank s SD sprejemljiva samo v primeru, ko bi v Sloveniji imeli veliko koalicijo, česar tudi ne bi smeli izključevati.

Kar pa zadeva skorajšnjo – zelo nujno – pretežno desno vladno koalicijo, bi moral biti znan tudi vsaj minimalni skupni imenovalec med desnimi – vladnimi strankami in še morebitno katero levo. Saj “čisti” desni vladi verjetno sploh ne bi bilo mogoče vladati. Prvič zato, ker so vse leve stranke – po vem sveti – vse bolj skrajno nestrpne in komunistično revolucionarne, v Sloveniji paše najbolj. Drugi pa je potrebno upoštevati, da je celotni državni uradniški aparat v Sloveniji postavila (zaposlila!) izključno leva politika. Podobno je tudi z mediji. Zato je prav malo – še verjetneje pa sploh nič – upanja, da se po morebitnem nastopu desne vlade, že takoj po letošnjih volitvah, ne bi zaceli komunistični revolucionarni protesti, sabotaže med uradništvom in vse mogoče ovadbe v EU, vse lažne in sovražne do morebitne slovenske desne vlade.

Ni se mogoče slepiti, da je Slovenija demokratična država. To ni niti malo res. Slovenija je samo na papirju demokratična, v resnici pa ji vladajo Kučanovi komunisti. To ve vsak državljan Slovenije, pa tudi razmišlja podobno, kot sem pravkar napisala.

Razlike med slovensko levico in desnico pred državnozborskimi volitvami 22. marca 2026 je velikanska. Glavne razlike med slovensko politično levico in desnico pa se od leta 1945 pa do danes skoraj nič spremenile. Največja je razlika med slovensko levico in desnico pred letošnjimi volitvami zadeva njun pogled na obstoj Slovenije in njeni družbeno ureditev. Že od osamosvojitve leta 1991 je namreč znano, da obstaja v samostojni Sloveniji največja razlika med Kučanovimi in Janševimi pogledi in njunimi podporniki na sedanjost in prihodnost Slovenije. Gre torej za razliko med Kučanovimi, komunizmu naklonjenimi jugonostalgiki, in Janševimi tradicionalno domoljubnimi osamosvojitelji.

Značilno za Slovensko politiko je, da Kučanovi komunisti, in drugi njegovi levi podporniki, nekateri celo lastniki avtomobilov rolls royce, volijo izključno najbolj leve stranke in v medijih hvalijo samo Titove “zlate čase” , na primer, ko smo se vozili v službo z “delavskimi avtobusi” (to smo lahko slišali danes, 27.1.2026, na radiu Prvem dopoldne okoli 11. ure, ko so govorili o ukinitvi številnih pošt na podeželju). Težko je razumeti, zakaj si ti Kučanovi – najbogatejši – Slovenci, ko so pred radijskimi mikrofoni in televizijskimi kamerami, želijo Titovih “zlatih časov”, ko smo imeli en sam par čevljev. A tako je le do takrat, ko ugotovimo, da najbogatejši komunisti s tem predvolilnim osatom pitajo najrevnejše slovensko prebivalstvo, ki je pod zadnjo – Golobovo – vlado izgubilo vse, tudi tisto malo, kar je še ostalo od prej, po katastrofalnem gospodarjenju številnih drugih, bolj ali manj komunističnih vlad. Sicer pa Kučanovi najbogatejši komunisti v zasebnem življenju govorijo o revnih državljanih, da so “neumen folk”, v resnici sami osli. Pa saj so se v resnici skozi vso zgodovino komunisti grdo norčevali iz revnih, jih pobijali in zlorabljali, s hujskanjem priti nasprotnikom komunizma, vse to pa izključno za svoje vzpone na družbeni lestvici.

Kučanovi komunisti se tudi norčujejo iz sedanjih slovenskih domoljubov, še najbolj Janševih. Kakšna tragedija, da se moramo na slovenski politični desnici še zdaj, več kot tri desetletja po osamosvojitvi, bati za obstoj samostojne Slovenije in si prizadevati za ohranitev svobodnega tržnega gospodarstva, ki mu grozi centralistično vodeno komunistično, ki ga hočejo uvesti Kučanovi ekološki komunisti, po vzoru nekaterih socialističnih ekologov v EU.